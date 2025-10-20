fechar
Metrô do Recife: Alepe realiza audiência para apresentar carta ao presidente Lula sobre o futuro do serviço

A carta, articulada pelo deputado João Paulo (PT), vai contra a proposta de privatização do Metrô e defende o investimento em obras públicas

Por Anaís Coelho Publicado em 20/10/2025 às 15:41 | Atualizado em 20/10/2025 às 15:58
Linha de Metr&ocirc; do Recife
Linha de Metrô do Recife - JC Imagem

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, nesta segunda-feira (20), uma audiência pública para tratar sobre o Metrô do Recife. Na ocasião, foi apresentada uma carta direcionada ao presidente Lula em Defesa do Metrô do Recife. A audiência foi articulada pelo deputado João Paulo (PT).

O debate aconteceu no auditório Sérgio Guerra, e além da mediação de João Paulo, contou com a participação da deputada Rosa Amorim (PT) e do deputado Waldemar Borges (MDB). O encontro reuniu usuários, representantes de sindicatos, gestores públicos e especialistas em mobilidade.

A carta traz o posicionamento do Setorial de Transporte do Partido dos Trabalhadores, que vai contra a proposta de privatização do Metrô do Recife e defende o investimento em obras com intuito de recuperar e modernizar o sistema.

“O estado tem o compromisso de investir e sem sombra de dúvida o sistema por si só não se sustenta e vai exigir mais uma vez recursos do governo federal”, explica o deputado João Paulo (PT).

Privatização do metrô

O governo federal trouxe à tona a intenção de transferir a gestão à esfera estadual, com previsão de aporte da União em torno de R$ 3 bilhões e contrapartida estadual estimada em R$ 150 milhões para modernização da infraestrutura antes da concessão.

O objetivo da audiência foi trazer um debate técnico e político sobre qual é o futuro do metrô na Região Metropolitana. Para o deputado, o desafio é garantir que o metrô continue sendo público, acessível e eficiente.

