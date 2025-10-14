fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Agendamento aberto: Campanha da Alepe oferece 6 mil consultas e e exames gratuitos; veja como marcar

É possível agendar consultas em clínica médica, ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, oftalmo, odonto e nutrição

Por Cinthya Leite Publicado em 14/10/2025 às 15:51
Ao todo, serão oferecidos 15 mil atendimentos gratuitos. Desse total, seis mil serão de exames e consultas médicas em diferentes especialidades
Ao todo, serão oferecidos 15 mil atendimentos gratuitos. Desse total, seis mil serão de exames e consultas médicas em diferentes especialidades - ALEPE/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está com agendamento aberto para as ações da campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa, Novembro Azul'. A iniciativa tem como objetivo promover a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata, além de incentivar cuidados gerais com a saúde. 

Ao todo, serão oferecidos 15 mil atendimentos gratuitos. Desse total, seis mil serão de exames e consultas médicas em diferentes especialidades, além de 30 serviços diversificados que incluem ações educativas, de bem-estar e cidadania.

As marcações acontecem, por telefone, até 24 de outubro (dias úteis).

Já os atendimentos serão realizados em 29, 30 e 31 de outubro, como também nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro. Serão realizados num espaço em frente à Alepe, localizada na Rua da União, 397, Boa Vista, no Centro do Recife.

O agendamento deve ser feito pelos telefones: (81) 3183.2026, (81) 3183.2242, (81) 3183.2443 e (81) 99442.9336, no horário de funcionamento da Alepe: de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h e na sexta-feira das 8h às 13h.

Cada interessado pode agendar duas consultas médicas ou dois exames ou uma consulta e um exame.

A campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa, Novembro Azul' é coordenada pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe.

"Mais do que uma ação pontual, é um movimento que fortalece a cultura do cuidado, da prevenção e da informação, a fim de garantir que as pessoas tenham acesso à atenção necessária à preservação da vida", comenta o superintendente da Pasta, Wildy Ferreira.

Veja o que pode ser agendado 

Entre as especialidades disponíveis para agendamento, estão consultas em clínica médica, ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, oftalmologia, odontologia e nutrição.

O atendimento oftalmológico está voltado para pacientes a partir de 12 anos, com consultas e encaminhamento para tratamento, se necessário.

No local da ação, serão realizados exames de mamografia para mulheres de 40 a 74 anos; ultrassonografias de mama, abdome total, endovaginal, citologia, tireoide e próstata para pessoas a partir de 15 anos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Um escovódromo será instalado no local para orientação e distribuição de kits de escovação.

Atendimentos por demanda espontânea

Além dos serviços por agendamento, a Alepe oferecerá atendimentos por demanda espontânea, que não dependem de marcação. Entre eles, limpeza de pele e estética, auriculoterapia (técnica de acupuntura para tratamento de dores, estresse e insônia), cursos básicos de gastronomia e cabeleireiro.

Orientação com psicólogos, nutricionistas e consultoria jurídica também são destaques na campanha, além de um serviço que sempre atrai muita demanda, que é o ambulatório do pé diabético, voltado exclusivamente para pessoas que têm complicações provocadas pela diabetes.

Pessoas com problema de visão também terão à disposição o serviço de triagem para diagnóstico e tratamento da catarata. 

"Esta iniciativa já entrou para o calendário de atividades da Casa. O trabalho destinado à disseminação de informações, prevenção e diagnóstico de câncer de mama e próstata, além de oferecer serviços médicos essenciais, traduz a sensibilidade e disposição da Alepe em servir e assegurar dignidade e cidadania à nossa população", diz o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto. 

Serviço:

  • Campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul'.
  • Agendamentos: até 24 de outubro (dias úteis).
  • Atendimentos: 29, 30 e 31 de outubro; e 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro no horário de funcionamento da Alepe.
  • Local: Em frente à Alepe, Rua da União, 397, Boa Vista.
  • Agendamento pelos telefones (81) 3183.2026, (81) 3183.2242, (81) 3183.2443 e (81) 99442.9336 no horário de funcionamento da Alepe.

Leia também

Adesão à segunda dose da vacina contra dengue despenca quase 60% em Pernambuco; governo faz apelo às famílias
IMUNIZAÇÃO

Adesão à segunda dose da vacina contra dengue despenca quase 60% em Pernambuco; governo faz apelo às famílias
Brasil confirma 32 casos de intoxicação por metanol; Pernambuco é o 2º estado com mais suspeitas
METANOL

Brasil confirma 32 casos de intoxicação por metanol; Pernambuco é o 2º estado com mais suspeitas

Compartilhe

Tags