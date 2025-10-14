Agendamento aberto: Campanha da Alepe oferece 6 mil consultas e e exames gratuitos; veja como marcar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

É possível agendar consultas em clínica médica, ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, oftalmo, odonto e nutrição

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está com agendamento aberto para as ações da campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa, Novembro Azul'. A iniciativa tem como objetivo promover a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata, além de incentivar cuidados gerais com a saúde.

Ao todo, serão oferecidos 15 mil atendimentos gratuitos. Desse total, seis mil serão de exames e consultas médicas em diferentes especialidades, além de 30 serviços diversificados que incluem ações educativas, de bem-estar e cidadania.

As marcações acontecem, por telefone, até 24 de outubro (dias úteis).

Já os atendimentos serão realizados em 29, 30 e 31 de outubro, como também nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro. Serão realizados num espaço em frente à Alepe, localizada na Rua da União, 397, Boa Vista, no Centro do Recife.

O agendamento deve ser feito pelos telefones: (81) 3183.2026, (81) 3183.2242, (81) 3183.2443 e (81) 99442.9336, no horário de funcionamento da Alepe: de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h e na sexta-feira das 8h às 13h.

Cada interessado pode agendar duas consultas médicas ou dois exames ou uma consulta e um exame.

A campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa, Novembro Azul' é coordenada pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe.

"Mais do que uma ação pontual, é um movimento que fortalece a cultura do cuidado, da prevenção e da informação, a fim de garantir que as pessoas tenham acesso à atenção necessária à preservação da vida", comenta o superintendente da Pasta, Wildy Ferreira.

Veja o que pode ser agendado

Entre as especialidades disponíveis para agendamento, estão consultas em clínica médica, ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, oftalmologia, odontologia e nutrição.

O atendimento oftalmológico está voltado para pacientes a partir de 12 anos, com consultas e encaminhamento para tratamento, se necessário.

No local da ação, serão realizados exames de mamografia para mulheres de 40 a 74 anos; ultrassonografias de mama, abdome total, endovaginal, citologia, tireoide e próstata para pessoas a partir de 15 anos.

Um escovódromo será instalado no local para orientação e distribuição de kits de escovação.

Atendimentos por demanda espontânea

Além dos serviços por agendamento, a Alepe oferecerá atendimentos por demanda espontânea, que não dependem de marcação. Entre eles, limpeza de pele e estética, auriculoterapia (técnica de acupuntura para tratamento de dores, estresse e insônia), cursos básicos de gastronomia e cabeleireiro.

Orientação com psicólogos, nutricionistas e consultoria jurídica também são destaques na campanha, além de um serviço que sempre atrai muita demanda, que é o ambulatório do pé diabético, voltado exclusivamente para pessoas que têm complicações provocadas pela diabetes.

Pessoas com problema de visão também terão à disposição o serviço de triagem para diagnóstico e tratamento da catarata.

"Esta iniciativa já entrou para o calendário de atividades da Casa. O trabalho destinado à disseminação de informações, prevenção e diagnóstico de câncer de mama e próstata, além de oferecer serviços médicos essenciais, traduz a sensibilidade e disposição da Alepe em servir e assegurar dignidade e cidadania à nossa população", diz o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto.

Serviço: