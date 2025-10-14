Agendamento aberto: Campanha da Alepe oferece 6 mil consultas e e exames gratuitos; veja como marcar
É possível agendar consultas em clínica médica, ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, oftalmo, odonto e nutrição
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está com agendamento aberto para as ações da campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa, Novembro Azul'. A iniciativa tem como objetivo promover a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata, além de incentivar cuidados gerais com a saúde.
Ao todo, serão oferecidos 15 mil atendimentos gratuitos. Desse total, seis mil serão de exames e consultas médicas em diferentes especialidades, além de 30 serviços diversificados que incluem ações educativas, de bem-estar e cidadania.
As marcações acontecem, por telefone, até 24 de outubro (dias úteis).
Já os atendimentos serão realizados em 29, 30 e 31 de outubro, como também nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro. Serão realizados num espaço em frente à Alepe, localizada na Rua da União, 397, Boa Vista, no Centro do Recife.
O agendamento deve ser feito pelos telefones: (81) 3183.2026, (81) 3183.2242, (81) 3183.2443 e (81) 99442.9336, no horário de funcionamento da Alepe: de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h e na sexta-feira das 8h às 13h.
Cada interessado pode agendar duas consultas médicas ou dois exames ou uma consulta e um exame.
A campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa, Novembro Azul' é coordenada pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe.
"Mais do que uma ação pontual, é um movimento que fortalece a cultura do cuidado, da prevenção e da informação, a fim de garantir que as pessoas tenham acesso à atenção necessária à preservação da vida", comenta o superintendente da Pasta, Wildy Ferreira.
Veja o que pode ser agendado
Entre as especialidades disponíveis para agendamento, estão consultas em clínica médica, ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, proctologia, cardiologia, oftalmologia, odontologia e nutrição.
O atendimento oftalmológico está voltado para pacientes a partir de 12 anos, com consultas e encaminhamento para tratamento, se necessário.
No local da ação, serão realizados exames de mamografia para mulheres de 40 a 74 anos; ultrassonografias de mama, abdome total, endovaginal, citologia, tireoide e próstata para pessoas a partir de 15 anos.
Um escovódromo será instalado no local para orientação e distribuição de kits de escovação.
Atendimentos por demanda espontânea
Além dos serviços por agendamento, a Alepe oferecerá atendimentos por demanda espontânea, que não dependem de marcação. Entre eles, limpeza de pele e estética, auriculoterapia (técnica de acupuntura para tratamento de dores, estresse e insônia), cursos básicos de gastronomia e cabeleireiro.
Orientação com psicólogos, nutricionistas e consultoria jurídica também são destaques na campanha, além de um serviço que sempre atrai muita demanda, que é o ambulatório do pé diabético, voltado exclusivamente para pessoas que têm complicações provocadas pela diabetes.
Pessoas com problema de visão também terão à disposição o serviço de triagem para diagnóstico e tratamento da catarata.
"Esta iniciativa já entrou para o calendário de atividades da Casa. O trabalho destinado à disseminação de informações, prevenção e diagnóstico de câncer de mama e próstata, além de oferecer serviços médicos essenciais, traduz a sensibilidade e disposição da Alepe em servir e assegurar dignidade e cidadania à nossa população", diz o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto.
Serviço:
- Campanha 'Juntos nos cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul'.
- Agendamentos: até 24 de outubro (dias úteis).
- Atendimentos: 29, 30 e 31 de outubro; e 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro no horário de funcionamento da Alepe.
- Local: Em frente à Alepe, Rua da União, 397, Boa Vista.
- Agendamento pelos telefones (81) 3183.2026, (81) 3183.2242, (81) 3183.2443 e (81) 99442.9336 no horário de funcionamento da Alepe.