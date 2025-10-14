Adesão à segunda dose da vacina contra dengue despenca quase 60% em Pernambuco; governo faz apelo às famílias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Situação é preocupante: milhares que iniciaram o esquema vacinal não retornaram para a segunda dose, o que compromete a eficácia da imunização

A adesão à vacinação contra a dengue em Pernambuco apresentou uma queda preocupante: apenas 39.678 pessoas voltaram para tomar a segunda dose, o que representa uma redução de 58,7% em relação ao total de quem recebeu a primeira aplicação.

O esquema vacinal completo é essencial para garantir a proteção contra os quatro sorotipos do vírus e evitar casos graves da doença.

Em 2024, a vacina da dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o público de 10 a 14 anos que reside em localidades prioritárias, conforme critérios definidos a partir do cenário epidemiológico da doença no País e decisão pactuada com estados e municípios na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. A vacinação no país teve início em fevereiro de 2024 em 315 municípios e, desde então, vem sendo ampliada.

A campanha começou em abril de 2024. Em Pernambuco, são contempladas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 48 municípios das I, V e VII Gerências Regionais de Saúde (Geres). Essas áreas foram selecionadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), com base em dados que apontam maior incidência de casos de dengue.

De acordo com a SES-PE, até setembro de 2025, foram distribuídas 230.222 doses do imunizante em todo o Estado. A primeira dose foi aplicada em 96.152 pessoas. Já a segunda dose alcançou apenas 27.441 aplicações.

A superintendente de Imunizações de Pernambuco, Magda Costa, reforça a importância de completar o esquema vacinal.

"É necessário que a população busque as unidades de saúde não só para receber a primeira dose, mas também para completar o esquema e garantir a proteção. É fundamental para reduzir os casos graves, hospitalizações e salvar vidas. Vacinas salvam vidas", destacou.

A vacina contra a dengue é uma das principais estratégias de prevenção adotadas pelo estado. Além da imunização, a SES-PE alerta que o combate ao mosquito Aedes aegypti continua sendo fundamental.

Manter reservatórios de água tampados, eliminar recipientes que possam acumular água e fazer a limpeza regular de calhas e caixas d’água são medidas simples que ajudam a interromper o ciclo de reprodução do vetor.

A secretaria também reforça a importância de cuidados diários, como manter o lixo bem acondicionado, remover entulhos e trocar frequentemente a água dos animais de estimação.

A meta é evitar novos surtos e garantir que a vacinação cumpra seu papel de proteger a população contra uma das doenças mais recorrentes do país.