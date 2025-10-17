João Campos revela que Lula está programando nova visita a Pernambuco
Prefeito do Recife esteve com Lula na última quinta-feira (16) em Brasília, onde revelou que deverá visitar a Refinaria Abreu e Lima
Clique aqui e escute a matéria
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), revelou, nesta sexta-feira (17), que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está programando uma nova visita a Pernambuco nos próximos meses.
Lula informou da visita durante encontro com João Campos no 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Brasília, na última quinta-feira (16), de acordo com o gestor. Segundo João, Lula deverá visitar a Refinaria Abreu e Lima.
"A gente esteve ontem com o presidente Lula, dei um abraço nele, ele disse inclusive que está programando uma vinda aqui a Pernambuco no horizonte próximo, ele deve vir, um dos itens que ele pode visitar também é a Refinaria que está em obra", disse João Campos.
João também aproveitou para reafirmar seu apoio a Lula e o compromisso de estar ao lado do petista na campanha pela reeleição em 2026.
"Pude conversar com ele sobre isso e reafirmar o nosso compromisso de estar ao lado dele. Nós estaremos, assim como estivemos na eleição passada, estamos ajudando no seu governo, a gente vai estar com o presidente Lula na eleição do próximo ano", enfatizou.
As revelações sobre uma nova visita de Lula a Pernambuco aconteceram durante a cerimônia de inauguração do primeiro Arrecifes da Cidadania, localizado na Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira. De acordo com a Prefeitura do Recife, o equipamento social é um espaço integrado com o objetivo de promover inclusão social, produtiva e digital da população atendida por serviços de assistência social do Recife.
"Esta unidade do Arrecifes é a primeira do Recife e do Brasil. Esse é um marco histórico não só para a nossa cidade, mas para a assistência social no país. Acredito que, em qualquer decisão pública, as pessoas devem estar sempre no centro das decisões. E é por isso que trouxemos esse equipamento para cá - mais do que uma estrutura, ele representa uma ferramenta poderosa de transformação", afirmou o prefeito.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp