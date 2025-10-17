João Campos revela que Lula está programando nova visita a Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prefeito do Recife esteve com Lula na última quinta-feira (16) em Brasília, onde revelou que deverá visitar a Refinaria Abreu e Lima

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), revelou, nesta sexta-feira (17), que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está programando uma nova visita a Pernambuco nos próximos meses.

Lula informou da visita durante encontro com João Campos no 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Brasília, na última quinta-feira (16), de acordo com o gestor. Segundo João, Lula deverá visitar a Refinaria Abreu e Lima.

"A gente esteve ontem com o presidente Lula, dei um abraço nele, ele disse inclusive que está programando uma vinda aqui a Pernambuco no horizonte próximo, ele deve vir, um dos itens que ele pode visitar também é a Refinaria que está em obra", disse João Campos.

João também aproveitou para reafirmar seu apoio a Lula e o compromisso de estar ao lado do petista na campanha pela reeleição em 2026.

"Pude conversar com ele sobre isso e reafirmar o nosso compromisso de estar ao lado dele. Nós estaremos, assim como estivemos na eleição passada, estamos ajudando no seu governo, a gente vai estar com o presidente Lula na eleição do próximo ano", enfatizou.

As revelações sobre uma nova visita de Lula a Pernambuco aconteceram durante a cerimônia de inauguração do primeiro Arrecifes da Cidadania, localizado na Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira. De acordo com a Prefeitura do Recife, o equipamento social é um espaço integrado com o objetivo de promover inclusão social, produtiva e digital da população atendida por serviços de assistência social do Recife.

"Esta unidade do Arrecifes é a primeira do Recife e do Brasil. Esse é um marco histórico não só para a nossa cidade, mas para a assistência social no país. Acredito que, em qualquer decisão pública, as pessoas devem estar sempre no centro das decisões. E é por isso que trouxemos esse equipamento para cá - mais do que uma estrutura, ele representa uma ferramenta poderosa de transformação", afirmou o prefeito.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC