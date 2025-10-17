fechar
Política | Notícia

Ao lado de Lula, Luciana Santos defende frente ampla em 2026 para "isolar a extrema-direita"

Presidente do PCdoB lidera o 16º Congresso do partido, iniciado na quinta-feira (16), em Brasília, que contou com a presença de militantes e aliados

Por Pedro Beija Publicado em 17/10/2025 às 17:09 | Atualizado em 17/10/2025 às 17:10
Com Lula, Luciana Santos abriu o 16º Congresso do PCdoB, em Brasília, na última quinta-feira (17)
Com Lula, Luciana Santos abriu o 16º Congresso do PCdoB, em Brasília, na última quinta-feira (17) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Durante a abertura do 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), na última quinta-feira (17), em Brasília, a presidente nacional da sigla, Luciana Santos, defendeu uma frente amplia para derrotar a extrema-direita em 2026. O evento contou com a participação do presidente Lula (PT) e de aliados do partido, como o prefeito do Recife João Campos (PSB).

Luciana destacou que o PCdoB precisa zelar por uma "convivência respeitosa" com aliados e também com adversários.

"Cada vez mais precisamos zelar por essa convivência respeitosa, sobretudo em tempos em que a extrema direita vem disseminando a cultura do ódio, da intolerância e da violência. A palavra de ordem de nosso partido é frente ampla e isolar a extrema direita", enfatizou.

Leia Também

O evento contou com a presença de cerca de mil militantes e aliados do PCdoB, discutindo temas da política nacional e os planos do partido para o pleito de 2026, com o foco principal na reeleição de Lula.

“Nosso país vive mais um momento crucial da nossa história. Temos, diante de nós, dois caminhos: ou seguimos pela via da soberania, do desenvolvimento e da democracia, ou retrocedemos ao autoritarismo e à submissão à extrema direita”, disse Luciana.

"Será uma batalha do Brasil de Tiradentes, daqueles que defendem a independência, a soberania e o desenvolvimento, contra o Brasil do Joaquim Silvério dos Reis, dos entreguistas, dos traidores da pátria", complementou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Congresso segue até o próximo domingo (19), quando Luciana, que também é ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, será reeleita presidente nacional do PCdoB.

Lula: "Se eu for candidato, não é para disputar, é para ganhar"

Em seu discurso, Lula enfatizou que, caso seja candidato em 2026, entrará "para ganhar" e reforçou o apelo para que a "extrema-direita" não volte ao governo.

"Se eu for candidato, não é para disputar, é para ganhar. Não temos o direito de permitir que a extrema direita volte a governar este país", disse.

O presidente também cobrou a militância de esquerda por uma atuação mais incisiva junto à população e com uma linguagem que seja entendida pelos milhões de brasileiros.

"Temos que pensar um país maior, um país que o povo seja capaz de compreender o que a gente está propondo para ele. Tem de ser um país que as pessoas acreditem que é possível ser construído. E muitas vezes eu acho que a nossa linguagem, o nosso discurso, está muito distante do nível de compreensão de milhões de pessoas que gostariam de nos escutar. Mas a gente muitas vezes não percebe que a linguagem é a melhor forma de expressão que Deus deu para nós", colocou.

Já o prefeito do Recife, João Campos, declarou que uma democracia forte prevê partidos fortes e uma imprensa livre.

"A gente sabe a história que o PCdoB tem no nosso país e na luta democrática brasileira", disse.

Leia também

Eleições 2026: João Campos pode não enfrentar Raquel Lyra no próximo ano, diz cientista político
Eleições 2026

Eleições 2026: João Campos pode não enfrentar Raquel Lyra no próximo ano, diz cientista político
Lula sai em defesa da Venezuela e diz que povo de lá é 'dono do próprio nariz'
DEFESA DE MADURO

Lula sai em defesa da Venezuela e diz que povo de lá é 'dono do próprio nariz'

Compartilhe

Tags