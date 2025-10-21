Previsão do tempo: Terça-feira (21) deve ser de sol forte em Pernambuco; chuva aparece apenas no Sertão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A terça-feira será quente e ensolarada em Pernambuco, com chance de chuva fraca e isolada apenas em pontos do Sertão, diz a Apac. Confira detalhes

O tempo segue firme e abafado na maior parte do estado nesta terça-feira (21), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu varia entre parcialmente nublado e claro, com pancadas de chuva fraca a moderada apenas em áreas isoladas do Sertão. De acordo com a Apac, as regiões Metropolitana, Zona da Mata e Agreste não devem registrar chuva significativa, mantendo o padrão de calor e baixa umidade no período da tarde.

Temperaturas pelo estado

No Recife, os termômetros variam entre 26°C e 31°C, com umidade entre 90% e 50%. Em Caruaru, no Agreste, a mínima é de 18°C e a máxima de 30°C, com umidade entre 100% e 40%. No Sertão, Petrolina tem mínima de 20°C e máxima de 28°C, enquanto Serra Talhada registra entre 20°C e 34°C. Já na Zona da Mata, Vitória de Santo Antão e Carpina variam entre 20°C e 31°C.

