Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Terça-feira (21) deve ser de sol forte em Pernambuco; chuva aparece apenas no Sertão

A terça-feira será quente e ensolarada em Pernambuco, com chance de chuva fraca e isolada apenas em pontos do Sertão, diz a Apac. Confira detalhes

Por JC Publicado em 21/10/2025 às 7:07
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - TIÃO SIQUEIRA/ JC IMAGEM

O tempo segue firme e abafado na maior parte do estado nesta terça-feira (21), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu varia entre parcialmente nublado e claro, com pancadas de chuva fraca a moderada apenas em áreas isoladas do Sertão. De acordo com a Apac, as regiões Metropolitana, Zona da Mata e Agreste não devem registrar chuva significativa, mantendo o padrão de calor e baixa umidade no período da tarde.

Temperaturas pelo estado

No Recife, os termômetros variam entre 26°C e 31°C, com umidade entre 90% e 50%. Em Caruaru, no Agreste, a mínima é de 18°C e a máxima de 30°C, com umidade entre 100% e 40%. No Sertão, Petrolina tem mínima de 20°C e máxima de 28°C, enquanto Serra Talhada registra entre 20°C e 34°C. Já na Zona da Mata, Vitória de Santo Antão e Carpina variam entre 20°C e 31°C.

