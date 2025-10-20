fechar
Conselho Deliberativo do Náutico confirma antecipação da eleição para dia 30 de novembro

A data já tinha sido estipulada pela Comissão Eleitoral em sinal de antecipação do pleito, que, seguindo o estatuto, é previsto para o mês de dezembro

Publicado em 20/10/2025 às 22:29 | Atualizado em 20/10/2025 às 22:30
Imagem a&eacute;rea do est&aacute;dio dos Aflitos
Imagem aérea do estádio dos Aflitos

O Conselho Deliberativo do Náutico confirmou a antecipação da eleição para o dia 30 de novembro. A data já tinha sido apontado pela Comissão Eleitoral em cronograma publicado no site do clube. E, em reunião, nesta segunda-feira (20), a medida foi aprovada pelos conselheiros.

O processo eleitoral estava previsto para o mês de dezembro, seguindo o estatuto. Porém, diante da necessidade de realizar o planejamento para a temporada 2026, a eleição acabou sendo antecipada.

O atual presidente Bruno Becker ainda não declarou que irá disputar a reeleição. Porém, nos bastidores dos Aflitos, a informação que circula é que ele disputará o pleito novamente.

Por outro lado, a vice-presidente Tatiana Roma já afirmou que não participará da eleição. A motivo, segundo a dirigente, foi por ordem pessoal. 

Apesar do sucesso no principal objetivo da temporada, que foi o acesso à Série B, Becker deve passar por mais um bate-chapa. Isso porque um grupo de oposição articula o lançamento de um candidato.

Náutico vende prata da casa

Na mesma reunião, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou a venda do prata da casa Dudu. O atacante, que completará 17 anos no próximo mês de novembro, foi negociado com o São Paulo. O Timbu acertou a transação de R$ 800 mil por 50% dos direitos econômicos. 

Além disso, permaneceu com 20% dos direitos do atleta. Os outros 30% pertenciam ao jogador, que já tinha vendido ao São Paulo. Por ser tratar de uma negociação no fim da gestão de Bruno Becker, precisava do aval do órgão.

