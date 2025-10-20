Conselho Deliberativo do Náutico confirma antecipação da eleição para dia 30 de novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A data já tinha sido estipulada pela Comissão Eleitoral em sinal de antecipação do pleito, que, seguindo o estatuto, é previsto para o mês de dezembro

O Conselho Deliberativo do Náutico confirmou a antecipação da eleição para o dia 30 de novembro. A data já tinha sido apontado pela Comissão Eleitoral em cronograma publicado no site do clube. E, em reunião, nesta segunda-feira (20), a medida foi aprovada pelos conselheiros.

O processo eleitoral estava previsto para o mês de dezembro, seguindo o estatuto. Porém, diante da necessidade de realizar o planejamento para a temporada 2026, a eleição acabou sendo antecipada.

O atual presidente Bruno Becker ainda não declarou que irá disputar a reeleição. Porém, nos bastidores dos Aflitos, a informação que circula é que ele disputará o pleito novamente.

Por outro lado, a vice-presidente Tatiana Roma já afirmou que não participará da eleição. A motivo, segundo a dirigente, foi por ordem pessoal.

Apesar do sucesso no principal objetivo da temporada, que foi o acesso à Série B, Becker deve passar por mais um bate-chapa. Isso porque um grupo de oposição articula o lançamento de um candidato.

Náutico vende prata da casa

Na mesma reunião, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou a venda do prata da casa Dudu. O atacante, que completará 17 anos no próximo mês de novembro, foi negociado com o São Paulo. O Timbu acertou a transação de R$ 800 mil por 50% dos direitos econômicos.

Além disso, permaneceu com 20% dos direitos do atleta. Os outros 30% pertenciam ao jogador, que já tinha vendido ao São Paulo. Por ser tratar de uma negociação no fim da gestão de Bruno Becker, precisava do aval do órgão.