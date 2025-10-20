Náutico: Tatiana Roma anuncia que não disputará reeleição como vice-presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeira mulher a ocupar a vice-presidência do executivo alvirrubro, Tatiana finaliza passagem pelo cargo com o acesso à Série B do Brasileirão.

Nas redes sociais, Tatiana Roma confirmou que deixará a vice-presidência do Náutico ao fim do atual mandato, em 2025. A decisão marca o encerramento de um ciclo histórico.

Tatiana foi a primeira mulher eleita para um cargo diretivo em um clube pernambucano, em 2023, quando integrou a chapa vitoriosa ao lado do presidente Bruno Becker.

Com a saída dela, caso Becker decida disputar a reeleição no pleito marcado para 30 de novembro, o mandatário precisará escolher um novo nome para compor a chapa que representará o clube no biênio 2026-2027.

Tatiana Roma, atual Vice-Presidente do Náutico - Náutico/Divulgação

Antes de ocupar a vice-presidência, Tatiana já havia contribuído com o Náutico em 2018, quando assumiu a Diretoria da Mulher, função voltada à ampliação da participação feminina na gestão alvirrubra.

Veja nota de Tatiana Roma postada em suas redes sociais

“Ciclos se iniciam e se encerram todos os dias, mas poucos têm a chance de colocar o ponto final em um ciclo no seu auge. O Náutico exige dedicação total, diária, sem finais de semana, feriados, dia ou noite. Por dois anos me entreguei completamente ao clube.

Faltei aniversários, perdi momentos únicos, viagens, fui xingada e elogiada, sofri e vibrei na mesma proporção, chorei de tristeza e felicidade. O Náutico é uma montanha russa de sentimentos e preocupações”, iniciou.

“Em momento algum me arrependo da decisão que tomei lá em 2023. Fiz além do que estava ao meu alcance, superei limites, me entreguei de corpo, alma e noites em claro. Porém, como eu disse, ciclos se iniciam e se encerram, e o meu se encerra ao final de 2025 com a minha decisão de não concorrer nas próximas eleições.

Com muita tranquilidade e depois de muito tempo refletindo, entendi que o Náutico precisa de um fôlego novo na vice-presidência, alguém que possa entregar o mesmo brilho no olhar e a mesma disposição para trabalhar pelo clube que entreguei nos últimos dois anos”, prosseguiu.

A dirigente também agradeceu Becker e Aluísio Xavier, atual presidente do Conselho Deliberativo, pelo período à frente da vice-presidência, deixando um recado também ao próximo alvirrubro que tiver a missão de assumir o posto.

“Às centenas de pessoas que fazem diariamente o clube, meu muito obrigada. Vocês tornaram os dias mais leves, as tarefas mais fáceis e fizeram das batalhas do Náutico, as nossas. Obrigada! Ao próximo vice-presidente posso afirmar que seus dias não serão fáceis, mas serão inesquecíveis.

Viva esse momento porque ele é único. Aos presidentes Bruno Becker e Dr. Aluísio Xavier gostaria de expor minha gratidão e carinho que já falei pessoalmente”, finalizou.