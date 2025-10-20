Recife sedia intercâmbio cultural afrodiásporico entre Brasil e Colômbia
Nesta primeira edição, o evento recebe mestres da Capoeira Angola de Recife e Olinda e lideranças comunitárias como Deybson de Oxalá
Entre os dias 25 e 29 de outubro, o evento “Encontros y Camiños: Brasil e Colômbia” reúne mestres e mestras da esgrima afrocolombiana de Machete y Bordón, da Capoeira, brincantes do Maculelê e de práticas tradicionais e culturais do estado de Pernambuco.
Nesta primeira edição, o evento recebe mestres da Capoeira Angola de Recife e Olinda e lideranças comunitárias como Deybson de Oxalá, do Quilombo do Catucá, além de nomes como Inaldete Pinheiro, os mestres de Machete y Bordón, Miguel Lourido e Porfírio Ocoró (CO), e a liderança comunitária e etnopedagoga afrocolombiana Alícia Castilho (CO).
A programação conta com oficina, rodas de conversa, apresentações e partilhas sobre jogo, dança e luta das regiões. Fomentando diálogos entre cidades, comunidades e universidade, as ações são voltadas para artistas da cena e da tradição, educadores populares, agentes da cultura, capoeiristas, estudiosos e
pessoas interessadas nas expressões afroameríndias.
Os encontros serão realizados no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), no centro do Recife e, de forma itinerante, na Associação de Moradores da Várzea. A culminância será na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Sala Ana Regina, do Centro de Artes e Comunicação (CAC).
Programação
Abrindo as atividades, as rodas de diálogo e a oficina de esgrima afrocolombiana realizadas de 25 a 28 de outubro serão no Muafro.
No dia 25, às 15h, a Roda de saberes e práticas: danças, lutas e jogos afromarciais promove um encontro com Mestre Nino Faísca, do Grupo Pernambuco Capoeira Angola, a Contramestra Gaby Conde, da Escola de Capoeira Angola Ifé, e Contramestre Efraim Santos, do Grupo de Capoeira Angola São Bento
Pequeno.
Pela primeira vez no Brasil, a oficina de Machete Y Bordón (esgrima de bastão e facão) será facilitada pelos mestres Miguel Lourido e Porfírio Ocoró, da cidade de Cauca (CO). A atividade apresenta a prática contracolonial, desenvolvida como arte marcial, como baile e como importante matriz da cultura afrocolombiana. Os encontros serão às 17h dos dias 25, 27 e 28, pela mestra Alícia Castilho.
No dia 27, às 15h, a Roda de saberes e oferendas conecta Inaldete Pinheiro, escritora e fundadora do Movimento Negro de Pernambuco, Elizama Messias, do Epicentro Terra Viva, Moabia dos Anjos, do Quilombo do Catucá, Mamba Negra, do Quilombo Flor de Milho, e o grupo Armação, da UFPE.
No dia 28, às 15h, em valorização às expressões e saberes das tradições, a “Apresentações artísticas da esgrima” é composta por uma apresentação e demonstração do Machete y Bordón, dos bailes e músicas do Norte de Cauca.
Às 15h do dia 29, a roda “Entre quilombos e palenques: malungos e cimarrones”, será realizada pelo projeto Giras e Giros de ERER, da UFPE, em parceria com o Quilombo do Catucá, o Projeto Encontros y Caminos e o Armação: Grupo de investigação e Criação. O debate será na Sala Ana Regina, no Centro de Artes e Comunicação (CAC), da UFPE.
A atividade convida Alícia Castilho, da Academia de Esgrima de Machete y Bordón Puerto Tejada, Porfírio Ocoró, da Escuela de Esgrima de Machete y Bordón Renascer, Miguel Lourido, da Academia de Esgrima de Machete y Bordón, Joab Jó Malungo Jundiá, do Grupo Pernamocambo de Capoeira Angola, Deybson de
Oxalá, do Quilombo do Catucá, Luiza Cavalcante, do Sítio Ágatha, Alessandro Anax, do Maracatu Piaba de Ouro e Joyce Caroline, do projeto Encontros y Caminos. A mediação será com a Profª Gabriela Santana (UFPE) e o Prof. Cassius Cruz (UFPE).
Marcando o encerramento do evento, às 18h30, do dia 29, “Confluências afromarciais” reúne o Machete y Bordón, Capoeira e Maculelê com Grupos da Esgrima do norte de Cauca - Colômbia e o grupo Capoeira da Várzea, na Associação dos Moradores da Várzea.
Sobre o projeto
Encontros y Camiños nasce da conexão dos coletivos pluriétnicos Armação, grupo de Criação e Investigação em danças e marcialidades afrodiásporicas, orientado pela professora Gabriela Santana (UFPE), e Bullamaré (busca na prática de ritmos entre Colômbia e Brasil), em parceria com o ERER/UFPE, coordenado pelo professor Cassius Cruz (UFPE), atuantes entre Recife e Olinda.
Juntos, os grupos lançam o projeto com duas primeiras edições de intercâmbios. Na primeira edição, em outubro, o Armação conecta a esgrima de Machete y Bordón a práticas brasileiras e pernambucanas; na segunda edição, de 13 a 18 de novembro, o Bullamaré cria pontes entre o Bullerengue e o Coco de roda.
Em debates e vivências sobre memória, território e corporeidade, a iniciativa reverencia a pluralidade e as aproximações culturais do Sul Global e da Améfrica Ladina (conceito cunhado pela intelectual Lélia Gonzalez).
Reconhecendo saberes culturais desenvolvidos por povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e ameríndias, o projeto promove intercâmbios, trocas e aquilombamento entre mestres, artistas e agentes culturais, nutrindo redes transnacionais.
Inscrições
As rodas de conversa, apresentações e partilhas são gratuitas e não necessitam de inscrições prévias. A oficina de esgrima afrocolombiana conta com inscrições e opções de valores justo, consciente e acessível, para os três dias da atividade, e devem ser realizadas via formulário, disponível também no Instagram do projeto.
Realização
Encontros y Camiños: Brasil e Colômbia é um projeto realizado pelos coletivos Armação, orientado pela professora Gabriela Santana (UFPE) e Bullamaré. A primeira edição do projeto acontece em parceria com Giras e Giros do ERER /UFPE, Núcleo coordenado pelo professor Cassius Cruz (UFPE) e o Museu de Artes
Afro-Brasil Rolando Toro (MUAFRO), gerando o trânsito entre cidade e universidade.
Serviço
Encontros y Camiños: Brasil e Colômbia - 1ª edição
Data: 25 a 29 de Outubro
Inscrições: Via formulário
Locais:
Muafro - Rua Mariz e Barros, 328 - Recife/PE
Associação dos moradores da Várzea - Rua Amaro Gomes Poroca, 100 - Recife/PE
Universidade Federal de Pernambuco - Av. da Arquitetura, Cidade Universitária -
Recife/PE