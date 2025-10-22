Com pedidos de justiça, corpo da menina Esther é enterrado em São Lourenço da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Familiares e moradores do município participaram do adeus à criança, na tarde desta quarta-feira (22). Suspeitos de envolvimento no crime estão presos

Com pedidos de justiça e revoltados com o crime brutal, familiares e moradores do município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, prestaram homenagens à menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos. O enterro do corpo dela foi na tarde desta quarta-feira (22).

Pouco antes, o pai da menina, Inaldo Santos, desabafou sobre o assassinato da única filha. "O coração de pai está pesado. Eu quero respostas. Tenho certeza que tem mais pessoas estão envolvidas nessa ação. A casa onde o corpo foi encontrado foi lavada com ajuda de uma mulher", contou.

"Não sei o porquê dessa maldade. Não sou usuário de drogas, nem minha mulher. Trabalho honestamente. Eu quero justiça. Aproveito para fazer um apelo: querem descontar numa casa onde os criminosos fizeram isso com minha filha. Mas eu não queria que a população fizesse nada e deixasse nas mãos da Justiça", disse.

SUSPEITOS ESTÃO PRESOS

A Justiça determinou a prisão preventiva dos dois homens suspeitos de envolvimento na morte de Esther. Fernando Santos de Brito, 31, e Fabiano Rodrigues de Lima, 28, foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver. O corpo da criança foi encontrado na terça-feira (21), na cacimba da residência onde a dupla mora, em São Lourenço da Mata.

A audiência de custódia dos suspeitos foi realizada nesta quarta-feira (22), no Fórum de Jaboatão dos Guararapes. A dupla, que negou as acusações, foi encaminhada para o Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Posteriormente será transferido para o Presídio de Itaquitinga, na Mata Norte, segundo informou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

INVESTIGAÇÃO DA MORTE DE ESTHER

A Polícia Civil segue com as investigações para confirmar se eles também foram responsáveis pelo homicídio da criança, cujo corpo foi encontrado com lesões e apenas com uma blusa. O inquérito também vai apontar se houve algum tipo de crime sexual contra a menina.

"As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, não estando descartadas outras tipificações penais. O resultado das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades", disse a Polícia Civil, em nota oficial.

Conforme atestado de óbito entregue à família, a criança morreu por traumatismo cranioencefálico causado por um instrumento contundente.

Na terça-feira, logo após o corpo ser encontrado, a polícia confirmou que havia indícios de espancamento na cabeça. Além disso, foi achado um preservativo ao lado.

"Encontramos também um recipiente com um determinado achocolatado, que pode ter sido utilizado para acalmar a criança. Nesse caso, a gente não pode descartar nenhuma hipótese", comentou o delegado Sérgio Ricardo.

Em entrevista à TV Jornal, um vizinho contou que a dupla fazia rituais religiosos. "Mas não envolvia crianças."