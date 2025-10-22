Senai Park foi inaugurado em evento prestigiadíssimo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais eventos e temas de relevância em Pernambuco e no Brasil em sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e mais

O Senai Park, em Suape, é um enorme parque de inovação e tecnologia, a criado para desenvolver soluções reais para os desafios da indústria. Inauguração foi em prestigiadíssimo evento, num coquetel-buffet assinado pela Arcádia, com mesas espalhadas pelo enorme salão principal. Márcio Bonfim foi o apresentador da solenidade, comandada por Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco.

DESTAQUES

A diretora regional do SENAI Pernambuco, Camila Barreto, e o diretor de Tecnologia e Inovação, Oziel Alves, apresentaram as perspectivas e potencialidades do SENAI Park para impulsionar a competitividade industrial. Um dos momentos marcantes da noite foi a participação do cão-robô Faísca, símbolo da inovação e da tecnologia que o novo parque representa. O evento, teve apresentação do grupo de frevo de Josy Caxiado, e show do Maestro Spok.

PRESENÇAS

Entre os muitos nomes de prestígio no evento, a governadora em exercício Priscila Krause, os prefeitos Carlos Santana e Mano Medeiros, o presidente da Confederação Nacional da Indústrias, Ricardo Albano, o ex-presidente da CNI Armando Monteiro Neto, a secretária do Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabela de Roldão, o ex-presidente da Fiepe, Ricardo Essinger, o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o presidente da Fecomércio de Pernambuco, Bernardo Peixoto, o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, Ana Luiza Ferreira, presidente da Adepe, Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco e os cônsules Masami Ohno, do Japão e Johannes Bloos, da Alemanha, entre outros.

HOMENAGEM

O médico Eustácio Vieira, uma legenda do setor hospitalar do estado, com a construção do Hospital Santa Joana, ganhará homenagem hoje, da Insight Feiras e Negócios, no salão nobre da HospitalMed, que acontece no Centro de Convenções de Pernambuco.

EM PORTUGAL

A 1ª Fliporto Portugal, comandada por Antônio Campos abre hoje Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, na região metropolitana da Cidade do Porto numa parceria com a Fundação Livraria Lello. Evento tem como tema “O Livro em tempos Digitais e a Literatura em Língua Portuguesa”. No evento, a escritora Dulce Maria Cardoso receberá o Prémio Literário Guerra Junqueiro.

TALK

A recifense Camila Coutinho faz palestra hoje ao lado de Gianluca Toniolo, CEO da Dolce & Gabbana Beauty, sobre beleza e estilo de vida, no JK Iguatemi, em São Paulo.

MELHORES

O Rosewood São Paulo, o Hotel das Cataratas em Foz do Iguaçu, o Copacabana Palace no Rio de Janeiro e o Palácio Tangará em São Paulo, foram classificados como os melhores hotéis do Brasil pelo Guia Michelin.

LIVRO

O Bispo da Catedral da Reconciliação, Ivan Rocha, lançou o livro ‘’Margens Invisíveis ", na Catedral da Reconciliação.

CIDADANIA

A Assembleia Legislativa de Pernambuco faz reunião solene hoje, às 18h, para entregar o título de Cidadão de Pernambuco ao médico e professor Raul Maranhão de Castro. Foi uma proposta do deputado Joaquim Lira.

POLÊMICA

A autorização do Ibama para a Petrobrás perfurar poço exploratório na margem equatorial do Rio Amazonas, vai ser um complicador para o presidente Lula na COP30, que poderá receber muitas críticas pela decisão. Organizações ambientais vão entrar na justiça contra a medida. E foi uma derrota para a ministra Marina Silva.