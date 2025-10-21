fechar
João Alberto | Notícia

Nupcial repleto de detalhes originais

O olhar atento de João Alberto sobre os acontecimentos que marcam Pernambuco e o Brasil

Por JC Publicado em 21/10/2025 às 5:00
Bárbara, filha de João Humberto Martorelli e Gisele da Costa Pereira Martorelli, e Rodrigo, filho de Antônio Mário de Abreu Pinto e Clotilde de Abreu Pinto, no seu casamento na Oficina Francisco Brennand
Bárbara, filha de João Humberto Martorelli e Gisele da Costa Pereira Martorelli, e Rodrigo, filho de Antônio Mário de Abreu Pinto e Clotilde de Abreu Pinto, no seu casamento na Oficina Francisco Brennand - Arquivo Pessoal

Teve características originais o casamento Bárbara, filha de João Humberto Martorelli e Gisele da Costa Pereira Martorelli, e Rodrigo, filho de Antônio Mario de Abreu Pinto e Clotilde de Abreu Pinto, sábado, na Oficina Francisco Brennand. Começou pelo local da cerimônia, a área externa do espaço, que ganhou bonita decoração de Eider Santos. Depois, a decisão da noiva de deixar o tradicional branco para usar modelo vermelho, assinado por Helô Rocha, justificando o pedido que havia feito no convite para as convidadas não usassem vestidos vermelhos. Sem esconder sua emoção, João Humberto Martorelli, pai da noiva, fez bonita saudação aos noivos, lembrando o Sport, clube que ele já presidiu.

A RECEPÇÃO

O casamento, oficiado pelo juiz Laerte Jatobá, reuniu muitos nomes de prestígio no nosso mundo jurídico, empresarial e social. Recepção teve irrepreensível buffet assinado pelo chef Wagner Francis. Mesa de doces foi de Lucinha Cascão, que também assinou o bolo original, que tinha dois bonecos originais representando os noivos. Animação reinou depois, com apresentações de Lia de Itamaracá, Conde Só Brega e Karynna Spinelli.

EM PORTUGAL

Antônio Campos já está em Lisboa para comandar a Fliporto Portugal, que acontece de amanhã a domingo, na Fundação Livraria Lello.

O SOM

Confesso que fiquei impressionado como grande número de mensagens que recebi falando do meu artigo sobre o abuso do som alto em eventos sociais. Todas de pessoas revelando sofrer com o problema e adicionando mais um dado negativo: o repertório das bandas, que não leva em conta a presença de pessoas de várias faixas etárias.

AERONÁUTICA

O brigadeiro Marcelo Schiavo, comandante do II Comando Aéreo Regional, preside sexta-feira solenidade militar comemorativa do Dia do Aviador. Será no quartel-general da unidade, em Piedade.

BILIONÁRIO

O Houston Rockets abre hoje a nova temporada da NBA, diante do atual campeão, o Oklahoma City Thunder. O ala-pivô Kevin Durant, de 37 anos, renovou contrato com o clube e passou a ser o jogador com maiores salários acumulados na história da competição. Receberá US$ 90 milhões (R$ 489,4 milhões) em dois anos e alcançará o recorde de US$ 598,2 milhões (R$ 3,25 bilhões), superando LeBron James, do Los Angeles Lakers, que soma um total de US$ 583,9 milhões (R$ 3,17 bilhões).

REELEITA

Durante seu congresso nacional, em Brasília, no final de semana, o PCdoB reelegeu Luciana Santos presidente cargo que vai ocupar até 2029.

BACALHAU

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, preside hoje a abertura do “Seafood Show Latin America”, em São Paulo, que terá a palestra ''O Futuro do Bacalhau no Brasil”, da Ministra da Pesca e Política Oceânica da Noruega, Marianne Sivertsen Næss.

BOLÍVIA

Rodrigo Paz, eleito presidente da Bolívia, nasceu na Espanha, quando seu pai, o ex-presidente Jaime Paz Zamora estava no exílio.

PRAZO

A expectativa do grupo Atitude Pernambuco é que o edital de licitação para as obras da BR-101 junto à Vitarella fique pronto até o final do ano e não as obras, como a coluna revelou ontem.

