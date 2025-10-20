Obra da BR-101 na área da Vitarella fica pronta este ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

O DNIT aprovou o projeto financiado pelo Grupo Atitude e deve iniciar, no próximo mês, a obra de requalificação da BR-101 nas proximidades da fábrica da Vitarella, responsável por gigantescos engarrafamentos praticamente todos os dias, prejudicando especialmente empresas sediadas no Complexo de Suape. A previsão é que fique pronta até o final do ano. É um dos principais gargalos de trânsito do estado e recebeu esta importante ajuda do Grupo Atitude, que reúne alguns dos maiores empresários pernambucanos.

Os irmãos Carol e Samuel Oliveira, em evento na Galeria Janete Costa - Sheila Wanderley/Divulgação

CINEMA

O filme de Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”, entra em circuito nacional no dia 6 de novembro.

Juliana Godoy e Milton Souza Leão Filho, em recente encontro social - GleysonRamosFotografia

RESTAURANTE

O flat de luxo “Infinity”, que a Moura Dubeux vai implantar no local do antigo Recife Palace, terá, no térreo, um restaurante aberto inclusive para não hóspedes.

Gabriela Cavalcanti, em evento do Outubro Rosa - Jailton Jr/JC Imagem

NORDESTINA

A primeira-dama de São Paulo, Cristiane Ferreira da Silva Freitas, casada com o governador Tarcísio de Freitas, nasceu na cidade de Parnamirim, na área metropolitana de Natal. E morou em Belo Jardim, quando ele servia na 10ª Companhia de Engenharia de Combate do Exército.



NO NANNAI

O famoso chef Claude Troisgros vai assinar o cardápio de um jantar estrelado, dia 13 de dezembro, no Nannai de Muro Alto.



TURISMO

Com belos resorts e preços menores do que outros destinos da América Central, a República Dominicana tornou-se um dos destinos preferidos dos turistas brasileiros.



TUCANOS

Com a meta de tentar recuperar a presença do PSDB no cenário político nacional, o deputado Aécio Costa assumirá, no início de dezembro, a presidência nacional, substituindo Marconi Perillo, que vai presidir o Instituto Teotônio Vilela, ligado ao partido.



GRIFE

A jornalista Janaína Lima e o designer Leonardo Dalvino lançaram, em Gravatá, a grife @llove.gravatá, com camisetas, canecas e lembranças criativas da cidade, como a bonequinha da sorte.



PRESIDENCIÁVEL

Diante das constantes afirmações de Tarcísio de Freitas de que não será candidato a presidente, o que muita gente não acredita, cresce, na direita brasileira, o nome de Ratinho Júnior, governador do Paraná, para ser o candidato. Tem rejeição muito menor do que Romeu Zema e Ronaldo Caiado, outros nomes lembrados.



JUROS

A taxa básica de juros de 15%, determinada pelo Banco Central do Brasil, é a segunda maior do mundo, atrás apenas da Turquia.



CIDADANIA

O deputado Augusto Coutinho recebeu o título de Cidadão do Cabo de Santo Agostinho.



PASSARELA

Xuxa tem prestigiado todos os desfiles da “Mondepars”, grife de roupas da sua filha Sasha.



M O V I M E N T O

BOM DIA: “A caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros.” (Santa Terezinha)

NOVIDADE no desfile do Galo da Madrugada no Carnaval: o camarote Recifolia.

O PROGRAMA de fidelidade da Azul revela que o Nordeste é o destino preferido da maioria dos seus usuários.

O VEREADOR do Recife Fred Ferreira pode disputar mandato de deputado estadual no próximo ano.

SÃO IMPRESSIONANTES os números do Hospital Português: tem 900 leitos, realiza 18 mil atendimentos nas emergências e dois mil internamentos por mês.

GRAÇAS às ações dos deputados Eduardo e Lula da Fonte, o Imip recebeu um moderníssimo aparelho de PET Scan.

HOJE é o Dia do Poeta.

PARA Antonio Lavareda, o presidente Lula tem 70% de chances de ser reeleito no próximo ano.



ANIVERSARIANTES

Carlos Roberto Lacerda, Eduardo Moury Fernandes, Geisa Lúcia Cerqueira, Lidiane Dias, Mariana Camarotti, Nadjania Gomes, Náiade Lins, Nara Carneiro Mendonça, Paula Arruda, Pedro de Souza, Ramos André, Sandra Brandão, Severino Mendonça, Sônia Medeiros e Tonico Araújo.