O "Cecília Cusine" abre em novembro no José Estelita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O olhar atento de João Alberto sobre os acontecimentos que marcam Pernambuco e o Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Julião Konrad está à frente das obras finais do “Cecília Cusine” no térreo do Edifício “Parque do Cais” da Moura Dubeux, no Cais José Estelita. Casa, cujo nome é uma homenagem à sua esposa, Marlene Cecília Konrad, será uma das mais bonitas do Recife, com ambientação sofisticada e com a proposta de ser um dos melhores restaurantes italianos do país. Toda a equipe já está contratada, no Recife e São Paulo e o cardápio pronto, coordenado por Abdo Vila Nova, que inclui quatro pratos criados pelo próprio Julião. Abertura será em quatro dias com convidados, em regime “soft opening”. O primeiro, no dia 11 de novembro.

SUCESSO INFANTIL

A cantora Ana Castela pode ser considerada a nova ‘’Xuxa’’, pelo seu enorme sucesso entre as crianças. No seu show sábado no Classic Hall, as crianças eram maioria e deram um show à parte, com direito a pais entrando na onda e caprichando no figurino de boiadeiros. Depois da apresentação, cantora seguiu para Muro Alto, onde aproveitou para descansar, com o namorado Zé Felipe.

LIVROS

Os livros ‘’O perigo de estar lúcida’’ e ‘’O Guia do Autodomínio’’, lidos por Odete Roitman durante a novela, ainda estão nas prateleiras das livrarias. Nos sites, os dois foram esgotados 24h depois da exibição.

HAPPY HOUR

O mundo social, empresarial e jurídico tem encontro marcado quinta-feira, no Instituto Ricardo Brennand, onde acontece os 80 anos do Hospital do Câncer de Pernambuco, celebrado com Happy Hour beneficente. Programação inclui o Lançamento do livro “HCP – 80 anos”, do jornalista Ennio Benning.

CURSO

Devido ao sucesso do curso online “Xeque-mate em reajustes abusivos dos plano de saúde”, Marília Carvalheira faz em novembro novo encontro

DERROTA

Nem a camisa azul, que vinha dando sorte, evitou mais uma das muitas derrotas do Sport, contra o Internacional. Faz tempo que o Sport não tinha um time tão ruim, extremamente limitado.

EDUCAÇÃO

A professora Fernanda Pessoa é coautora do livro “Ligando os Pontos do ESG para uma Nova Dinâmica”, da Literare Books International. A obra, que tem prefácio da ministra Marina Silva, reúne reflexões sobre a importância de repensar o papel do ESG na construção de um futuro mais sustentável e humano.

CIÊNCIA

Beber refrigerante diariamente, mesmo nas versões zero ou diet, pode elevar em até 60% o risco de desenvolver esteatose hepática, o excesso de gordura no fígado. É o que mostra um novo estudo apresentado na “United European Gastroenterology” o maior congresso europeu de gastroenterologia.

MODA

Dois eventos de gala marcaram o final de semana: no Brasil, o tradicional baile da Sephora, em Los Angeles, o Academy Museum Gala. Ambos com as personalidades de maior prestígio.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Critérios vagos e as escolhas políticas minam a confiança no STF” (Igor Maciel)

AMYR Kelner passa temporada no Deserto do Atacama, no Chile.

PERNAMBUCO esteve na mídia nacional no fim de semana, por dois fatos tristes: o desastre com um ônibus e a explosão que derrubou casas, em Olinda.

NA VISITA ontem ao chefe de Departamento de América Latina do Ministério do Comércio da China, Chen Chao, Raquel Lyra o presenteou com uma xilogravura e o passaporte turístico de Pernambuco.

PRISCILA Krause entrou para o time dos corredores, com participação na Corrida dos Servidores, no final de semana.

O IMIP firmou parcerias com instituições da Itália, Reino Unido, Angola e Estados Unidos, com objetivo de impulsionar pesquisa, inovação e políticas públicas.

NASCEU Joaquim, primeiro filho de Rapha Vasconcellos e Duda Lopes.

DETALHE do espaço de Cecilia Lemos na CASACOR é a escrivaninha e a cadeira Cimo, que são objetos pessoais que a arquiteta herdou do avô.

ROGÉRIO e Andrea Lins nos preparativos do 1º ano da filha caçula, Chloe.

ANIVERSÁRIOS

André Rio, Ângela Belfort, Carla Colaferri, Eduardo Piquet, Estelita Tinoco, Fabiano Rufino Ribeiro, Geraldo Uchoa de Moraes, Inácio Miranda Júnior, Inocêncio Oliveira, Marcus Ramos, Ricardo Leite Vieira e Tanagra Valença Tenório.