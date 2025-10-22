Morte de Esther: suspeitos de crime em São Lourenço da Mata vão para o Cotel
Em audiência de custódia, Justiça determinou a prisão preventiva dos dois homens autuados por ocultação de cadáver. Eles seguem sob investigação
A Justiça determinou a prisão preventiva dos dois homens suspeitos de envolvimento na morte da menina Esther Isabelly Pereira da Silva, de 4 anos. Fernando Santos de Brito, 31, e Fabiano Rodrigues de Lima, 28, foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver. O corpo da criança foi encontrado na terça-feira (21), na cacimba da residência onde a dupla mora, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.
A audiência de custódia dos suspeitos foi realizada nesta quarta-feira (22), no Fórum de Jaboatão dos Guararapes. A dupla foi encaminhada para o Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Posteriormente será transferido para o Presídio de Itaquitinga, na Mata Norte, segundo informou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).
A Polícia Civil segue com as investigações para confirmar se eles também foram responsáveis pelo homicídio da criança, cujo corpo foi encontrado com lesões e apenas com uma blusa. O inquérito também vai apontar se houve algum tipo de crime sexual contra a menina.
"As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, não estando descartadas outras tipificações penais. O resultado das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades", disse a Polícia Civil, em nota oficial.
Conforme atestado de óbito entregue à família, a criança morreu por traumatismo cranioencefálico causado por um instrumento contundente.
Na terça-feira, logo após o corpo ser encontrado, a polícia confirmou que havia indícios de espancamento na cabeça. Além disso, foi achado um preservativo ao lado.
"Encontramos também um recipiente com um determinado achocolatado, que pode ter sido utilizado para acalmar a criança. Nesse caso, a gente não pode descartar nenhuma hipótese", comentou o delegado Sérgio Ricardo.
Em entrevista à TV Jornal, um vizinho contou que a dupla fazia rituais religiosos. "Mas não envolvia crianças."
REVOLTA DA POPULAÇÃO
A morte de Esther provocou revolta entre os moradores de São Lourenço da Mata. Além de protestos, eles invadiram a residência onde o corpo foi encontrado e destruíram parte dela.
Também tentaram entrar na delegacia para linchar os suspeitos, que acabaram sendo levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. Na saída, a dupla não falou com a imprensa.
Segundo parentes, a menina foi levada no momento em que brincava com o irmão, nas proximidades do campo do Botafogo, no bairro do Pixete, na tarde da segunda-feira (20).
A mãe contou que estava em casa recebendo um casal de amigos, quando percebeu que a menina havia sumido. Já o pai, que estava viajando, voltou às pressas da Paraíba para ajudar nas buscas.