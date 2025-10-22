Revista destaca degradação da área histórica de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais eventos e temas de relevância em Pernambuco e no Brasil em sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e mais

Novo número da revista “Algo Mais" destaca, em reportagem de Rafael Dantas, a degradação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Olinda, classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1982. George Cabral, presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, ressalta que os moradores estão abandonando Olinda em busca de tranquilidade. Eles reclamam da falta de regulação das atividades dos espaços de show que se instalam nos casarões, das prévias carnavalescas que se estendem ao longo de metade do ano e dos roubos.

Liese Nóbrega, Juliana Brito, Ana Paula Vilaça, Tatiana Menezes e Carolina Oliveira, grandes lideranças do turismo pernambucano - Danilo Pedrosa/Divulgação

BATISMO

O cantor João Gomes e a esposa Ary reuniram a família no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ontem, para o batizado dos filhos Jorge e Joaquim. O espaço estava fechado para o evento que contou com a presença de Dom Marcelo Gomes da Costa.

MINISTROS

Rui Costa, da Casa Civil, é o único dos quatro ministros com gabinete no Palácio do Planalto que permanece desde o início do atual governo Lula. Antes de Márcio Macêdo, substituído por Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência, saíram Paulo Pimenta, da Comunicação Social e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais.

CRUZEIROS

Liese Nóbrega comanda café da manhã hoje, às 8h, no Entre Vinhos, em parceria com a Oceania Cruises e a Regente Seven Seas, para apresentar o programa de cruzeiros de luxo para a temporada de final de ano.

Eduarda Haeckel, Paula Meira e Marcelo Vieira na Exposição de Artes do IMIP, no Museu do Estado - Arquivo Pessoal

PRISÃO

Nicolas Sarkozy é o primeiro ex-presidente da França e o primeiro ex-chefe de Estado da União Europeia a ser preso. Condenado a cinco anos de prisão por financiamento ilegal de sua campanha presidencial de 2007, escreveu na rede social X que é inocente.

CINEMA NACIONAL

A atriz Vitória Strada está no Recife para divulgar o filme “Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias”, novo longa do diretor pernambucano Adriano Portela, que estreia amanhã, em todo o país. Estrelado também por Daniel Rocha e Aramis Trindade, mistura terror, folclore e história local, com cenas em pontos emblemáticos como o Teatro de Santa Isabel e o Forte das Cinco Pontas.

CURADORIA

Heracliton Diniz desembarcou em Belo Horizonte, onde seleciona os produtos para a coleção de inverno do Empório HD.

ÚNICO

O professor Carlos André Moura, da Universidade de Pernambuco, é o único brasileiro palestrante no 4º Seminário Internacional “Catolicismos, Política e Sociedade na América Latina Contemporânea”, que acontece até amanhã, na Cidade do México.

NA CÂMARA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, definiu como pauta de urgência da semana o Projeto de Lei, que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos. Também entram em discussão hoje projetos de Segurança Pública, como o que aumenta a pena para homicídios contra agentes públicos e o que restringe a soltura de criminosos reincidentes.

BELEZA

O cantor Martins fará show intimista em jantar promovido por Puama Dantas, no dia 29, no II Tavolo Ristoranti, para assinalar a abertura do seu salão na Zona Sul.

A belíssima noiva Mariana Reis - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Davi Alcolumbre é o manda-chuva do Palácio do Planalto.” (Romoaldo de Souza)

DEPOIS de temporada de férias, Julliana Brito volta à equipe desta coluna.

JOSÉ Henrique Campos, filho de Renata e Eduardo Campos, aluno de medicina, comemorou seus 21 anos.

PEDRO Silveira curte temporada em Roma.

PAULO Moreira inaugura hoje o anexo do antiquário “Casa Antica”, no Shopping da Decoração.

A HERMÈS anunciou que a estilista britânica Grace Wales Bonner será a nova diretora criativa da linha masculina.

MILHÕES de pessoas ao redor do mundo celebram o Diwali, o Festival das Luzes, principalmente na Índia.

CAROLINA Yokomizo faz painel no Congresso Nacional de Executivos de Finanças sexta-feira sexta no Mirante do Paço, sobre finanças do futuro.

HOJE é o Dia Nacional do Enólogo.

ANIVERSARIANTES Ana Zonari, Armando Peixoto Filho, Augusto Coutinho, , Francisco Assis Nascimento, Janilson Dantas, Juliana de Oliveira, Luís Eduardo Antunes, Osmar Guedes, Priscila Moura, Rosângela Carneiro Leão e Socorro Vilaça Rodrigues