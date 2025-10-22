fechar
Segurança | Análise

Caso Esther: Revolta não é só pela morte de uma criança, mas contra uma Justiça muitas vezes lenta e até falha

População não aguenta mais conviver com tanta violência e, ao mesmo tempo, observar que a impunidade prevalece no País. Leis precisam ser mais rígidas

Por Raphael Guerra Publicado em 22/10/2025 às 10:16 | Atualizado em 22/10/2025 às 10:30
Populares foram às ruas e se revoltaram com morte da menina de 4 anos em São Lourenço da Mata
Populares foram às ruas e se revoltaram com morte da menina de 4 anos em São Lourenço da Mata - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

A morte da menina Esther Isabelly, de 4 anos, cujo corpo foi encontrado em uma cacimba em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, fez centenas de moradores do município irem às ruas para protestar e cobrar das autoridades punição a quem cometeu esse crime bárbaro. Mais que isso: indignada, a população tentou fazer "justiça com as próprias mãos", cansada de conviver com tanta violência e de observar que a impunidade prevalece no País.

A revolta popular viralizou em vídeos nas redes sociais graças ao trabalho incansável da imprensa ao longo da terça-feira (21). As imagens dos moradores de São Lourenço da Mata à procura da criança e em busca dos suspeitos do assassinato são o retrato do descrédito da sociedade, que não aceita mais uma Justiça lenta e até falha. Por vezes cega, como reconhecem os próprios membros do Judiciário. 

Dados recentes do Instituto Sou da Paz mostram que apenas 36% das investigações de homicídios no País são concluídas com identificação de autoria. E isso não significa que esses acusados foram punidos, porque as ações penais seguem para trâmite na Justiça, podendo levar anos para ser julgadas, diante de excesso de casos e tantos prazos e recursos permitidos. 

É possível citar como exemplo o caso da menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, assassinada a facadas no colégio onde estudava, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Prestes a completar dez anos do crime, em 10 de dezembro, o réu ainda não tem data para ser julgado.

Depois de a polícia passar mais de seis anos para conseguir identificar o suspeito e ter a confissão dele, o processo até andou na Vara Criminal de Petrolina. Mas a defesa - por direito previsto em lei - segue apresentando uma série de recursos em instâncias superiores para impedir o júri popular. Enquanto isso, os pais da menina seguem, dia a dia, não só com a imensurável dor da perda da filha, mas com a impunidade sem prazo para chegar ao fim. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Somente em Pernambuco, dez crianças - contando com Ester - foram assassinadas em 2025. Nenhum dos acusados foi julgado até agora. Alguns sequer estão presos. 

O Congresso Nacional, que gasta tanto tempo discutindo anistia para golpistas, precisa dar mais importância à criação e aprovação de projetos de leis mais rígidas para punir quem comete crimes contra a vida, sobretudo contra crianças e adolescentes. E, junto ao Poder Judiciário, restringir a possibilidade de tantos recursos, que só beneficiam os criminosos e são uma ode à impunidade. 

Leia também

Revista destaca degradação da área histórica de Olinda
SOCIEDADE

Revista destaca degradação da área histórica de Olinda
Senai Park foi inaugurado em evento prestigiadíssimo
SOCIEDADE

Senai Park foi inaugurado em evento prestigiadíssimo

Compartilhe

Tags