Pernambuco tem taxa de esclarecimento de homicídios menor que a média nacional, aponta estudo

Novo levantamento do Instituto Sou da Paz indica que apenas 36% dos assassinatos foram elucidados no Brasil em 2023. Em Pernambuco, 30%

De cada dez homicídios registrados em Pernambuco em 2023, apenas três tiveram as investigações concluídas e os autores dos crimes identificados. A taxa de esclarecimento, de apenas 30% no Estado, é menor que a média nacional, que é de 36%.

Os dados, divulgados nesta segunda-feira (6), fazem parte da nova edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz. A taxa foi calculada levando em consideração a quantidade de homicídios registrados em 2023 e elucidados até o final de 2024.

A entidade solicitou aos Ministérios Públicos e aos Tribunais de Justiça de todos os estados, via Lei de Acesso à Informação, dados sobre as ocorrências de homicídio doloso que geraram denúncias criminais e dados do perfil das vitimas.

"A questão do tempo é fundamental, porque elucidar os crimes de homicídio significa abrir caminho para a responsabilização de quem ataca o bem mais valioso reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico: a vida. O atraso nesse processo mantém homicidas impunes, deixa as famílias sem resposta e reduz a confiança da sociedade no Estado", avaliou a diretora-executiva do instituto, Carolina Ricardo.

A impunidade está presente até mesmo em casos de grande repercussão. Há mais de cinco anos, a família do adolescente pernambucano Arthur Almeida, 15, aguarda respostas e punição para os autores do assassinato dele.

Conhecido no País pela participação no programa The Voice Kids, na TV Globo, o garoto estava num estabelecimento de serviços estéticos, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quando foi morto, em 30 de abril de 2020.

Tuca Almeida participou do The Voice Kids em 2018. Ele foi assassinado em abril de 2020, mas o crime continua sem solução - FABIO ROCHA/TV GLOBO

A linha de investigação inicial apontou que os assassinos procuravam pelo cunhado do adolescente, mas o suposto alvo conseguiu fugir. Arthur, conhecido como Tuca, acabou executado a tiros.

Na época do crime, a Polícia Civil revelou que o cunhado da vítima "é um presidiário que se encontra no regime aberto por recente progressão de regime". Mas nenhuma lista de investigação foi descartada oficialmente.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) foi procurada para comentar a baixa taxa de resolução de homicídios, mas não se pronunciou sobre o assunto.

TAXA DE ESCLARECIMENTO DE HOMICÍDIOS CAIU NO PAÍS

O Instituto Sou da Paz começou a realizar a pesquisa entre os estados brasileiros a partir de 2015. Desde então, a porcentagem de elucidação manteve-se ao redor de 35%, tendo o seu pico em 2018, com 44% de elucidação. Na última edição, porém, esse índice ficou em 36%.

"A série histórica do indicador expressa a baixa prioridade que as instituições de Estado dão ao esclarecimento de homicídios. É urgente que o Ministério da Justiça e Segurança Pública crie um indicador oficial e utilize essa métrica para identificar boas práticas, locais com maiores dificuldades e para induzir políticas públicas nas esferas federal e estadual, focadas na melhoria da investigação policial", afirmou Carolina.

O Distrito Federal registrou a maior taxa de esclarecimento de homicídios no País (96%). Em segundo lugar ficou Rondônia, com 92%. O pior resultado foi o da Bahia, com apenas 13% de índice de resolução. Rio de Janeiro e Piauí aparecem logo em seguida com o mesmo resultado: 23%.

Na avaliação do instituto, a baixa eficiência do Estado em dar respostas aos assassinatos se reflete no sistema carcerário brasileiro: apenas 13% dos 670.792 detentos estão presos por homicídios.

"A grande maioria das prisões ocorre por crimes contra o patrimônio (40%) e crimes relacionados a drogas (31%), crimes mais propensos às prisões em flagrante, refletindo a histórica priorização do policiamento ostensivo e a construção do quê e de quem é percebido como perigo a ser combatido", pontuou a pesquisa.