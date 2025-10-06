Tibério Moreno é uma referência na urologia e na robótica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Por Julliana Brito

Tibério Moreno de Siqueira é médico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência médica em cirurgia geral na UPE e residência de urologia no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Destaca-se pela sua técnica com cirurgias robóticas, em que foi um dos pioneiros em Pernambuco e pela especialização no tratamento dos cânceres do aparelho geniturinário. Atua como chefe do Serviço de Urologia do Hospital Memorial São José e do Memorial Star, e chefia a clínica que tem com seu pai.

Tibério Moreno, um destaque da medicina no nosso estado - Arquivo pessoal

Por que escolheu a urologia?

Durante o curso de medicina, já acompanhava o meu pai, Tibério Moreno, que também é urologista. Acabou de se aposentar, está com 88 anos, mas eu o acompanhava desde o quarto ano da faculdade. Então, eu fui tomando gosto pela urologia devagarzinho.

Tibério ao lado da esposa Marta, e dos filhos, Rafaela e Tibério Neto - Arquivo pessoal

Seu pai foi a inspiração?

Sem dúvida. Meu pai é um grande urologista, com renome aqui em Pernambuco. Quando ele ia ao hospital aos finais de semana, eu ficava na lanchonete enquanto ele via os pacientes. Depois, quando entrei na faculdade, acompanhava-o nas cirurgias e isso me deu um grande impulso.

Como conheceu sua esposa Marta?

Foi durante um Recifolia, carnaval fora de época que tinha aqui em Recife antigamente. Fomos apresentados por meio de amigos e, na época, inclusive, eu morava em Porto Alegre, durante a residência de urologia, mas aí, quando eu terminei a residência e voltei para Recife, falei com ela, marcamos de sair e começamos a namorar. Agora, somos casados e temos dois filhos maravilhosos, Rafaela e Tibério Neto.

O que é laserterapia?

Laser é uma sigla que significa emissão de luz por meio de uma amplificação de sinal. Na urologia, é utilizado para tratar diversas doenças, mas as mais comuns são o tratamento dos cálculos urinários, quando ele quebra a pedra e o médico retira os fragmentos com a cestinha chamada “basket.”

Importância das cirurgias com robôs?

É a grande coqueluche hoje no mundo inteiro na urologia. O robô é utilizado para tratar diversas doenças, tanto no aparelho geniturinário quanto doenças de outras partes do corpo, como, por exemplo, doenças ginecológicas, câncer de intestino e até mesmo doenças dos pulmões. A cirurgia robótica na urologia é muito utilizada para tratar o câncer de próstata e nos rins. A robótica também é usada para tratar próstatas muito grandes, nas quais a laserterapia não tem uma boa atuação.

É comum o urologista atender mulheres?

Sempre recebo mulheres no consultório, de 20 a 30% de um volume diário. Geralmente, o problema em mulheres mais comum é a infecção urinária e a incontinência urinária, quando a mulher perde a urina sem querer. Qualquer doença que apareça na bexiga ou no rim da mulher, quem trata é o urologista.

Como foram as experiências em São Paulo e nos Estados Unidos?

Quando terminei minha residência de urologia, no Hospital da PUC, em Porto Alegre, fui para Detroit fazer um curso de extensão em câncer urológico. Fiquei seis meses e voltei para o Brasil. Um ano após, ingressei no mestrado em urologia na Universidade de São Paulo. Concluí meu mestrado e doutorado em urologia e depois voltei para os Estados Unidos, para fazer curso de cirurgia minimamente invasiva, uma pós-graduação e um pós-doutorado na Universidade de Indiana, em Indianápolis. Na época não existia...

Por que sempre participa de congressos e eventos acadêmicos?

A parte acadêmica é importantíssima para todo médico. Sempre participei de congressos, encontros e reuniões científicas. Apresentei diversos trabalhos em eventos nacionais e internacionais, inclusive ganhando prêmio de menção honrosa no Congresso Americano de Urologia. Publiquei vários trabalhos científicos e vários capítulos de livros internacionais. Isso é importantíssimo porque mantém o médico sempre atualizado. O médico tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando.

Qual o maior desafio de chefiar uma equipe médica?

Chefiar pessoas não é uma coisa fácil. Você tem que administrar várias cabeças pensantes, e todos são muito estudiosos, trabalhadores. Controlar um grupo grande de médicos é um grande desafio, mas sempre com muita seriedade, honestidade, amizade e controle científico do grupo você consegue.

Qual foi o caso mais marcante na carreira?

Foi um senhor de 68 anos que chegou no consultório com câncer de próstata. O filho, muito angustiado, revelou que tinha ido a dois urologistas que tinham condenado o pai dele à morte, dizendo que não tinha condições de operar e que ele ia morrer brevemente. Analisei os exames, fiz um toque retal no paciente, que é importante; sempre ter o toque retal e o PSA. Avaliei e achei que poderia tratar com cirurgia e curar. A cirurgia transcorreu sem maiores problemas. Está curado há mais de 10 anos, vivendo muito bem, feliz. E sempre me visita no consultório.

Quanto por cento dos homens têm câncer de próstata?

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados em torno de 71 mil novos diagnósticos de câncer de próstata por ano, e o risco estimado no Brasil é de 67 casos a cada 100 mil homens. E assim, não tem prevenção ao câncer de próstata. O que pode ser feito é o check-up anual a partir dos 50 anos. Por isso a campanha anual do Novembro Azul, para estimular o homem a fazer o seu check-up anual da próstata para se identificar possíveis cânceres de próstata no estágio inicial para tratar e curar.

Como prevenir o cálculo renal?

Para evitar a formação do cálculo, é necessário tomar bastante água, em média dois litros ao dia. Agora, na presença do cálculo, o importante é o paciente procurar o médico, o urologista ou o nefrologista para uma avaliação metabólica, para descobrir possíveis doenças que facilitam ou predispõem à formação do cálculo.

Qual meta ainda quer realizar?

Quero viver com mais tranquilidade, fazendo uma boa medicina. A meta sempre é alcançar um nível de excelência cada vez maior. Outra é formar meus filhos. A minha filha mais velha está fazendo medicina e, se Deus quiser, daqui a quatro anos ela se forma. E meu filho está terminando o colégio e quer fazer economia.

O que é mais importante na sua vida?

Minha família, meus amigos e a saúde. Quem tem saúde tem tudo. E ter uma vida financeira adequada para a gente viver com tranquilidade, porque sem ela ninguém tem saúde nem vive bem.

Opinião sobre a medicina atual.

Tenho visto nos últimos anos um crescimento vertiginoso na abertura de novos cursos médicos em todo o país. Pelo menos 80% não têm a menor condição de funcionar, não têm hospital-escola, não têm médicos capacitados para dar aula para os alunos e muito menos treinos a nível hospitalar. Vejo um futuro complicado em relação à qualidade desses médicos que vão vir a se formar. Claro que alguns serão excelentes médicos, mas uma boa parte não vai ter um bom treinamento. O que é muito preocupante.

Raio-X: