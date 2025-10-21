Corpo de criança encontrada morta em poço em São Lourenço da Mata tinha marcas de espancamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um preservativo também foi achado ao lado do cadáver e polícia deve realizar uma perícia sexológica para investigar possível abuso sexual

Clique aqui e escute a matéria

Um crime bárbaro chocou e revoltou a população do município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O corpo de Ester Izabelle Pereira da Silva, de apenas 4 anos, que estava desaparecida, foi encontrado na tarde desta terça-feira (20), dentro de um poço (cisterna) de uma residência próxima a casa da vítima.

O cadáver foi encontrado pelo tio da criança, que ficou horrorizado com a cena. "Eu pulei o muro e tirei a primeira tampa do poço e clareou o fundo... Eu não queria ter presenciando aquilo, mas infelizmente encontrei minha sobrinha já sem vida, de cabeça para baixo, com as pernas para cima, dentro do poço", relembrou Nazário Silva, em depoimento a reportagem da TV Jornal. "Ela estava com marcas nas pernas e as bochechas roxas... Também tinha marcas de pancadas na cabeça, pois também estava bastante roxa. Ela estava apenas com a parte de cima da roupa, a parte de baixo não. Não sabemos se eles abusaram dela", disse revoltado.

O pai de Ester Izabelle, que estava na Paraíba a trabalho e retornou assim que soube na notícia do sumiço da filha, mal conseguiu expressar a dor da perda. "Tamparam a boca da minha menina, rasgaram o rosto. Pedi que Deus me desse esperança para encontrar minha filha viva, mas não foi possível. Eu quero justiça dos órgãos responsáveis, da polícia. O que puder fazer para deixar esses 'vagabundos' presos, eu agradeço", desabafou.

Dois suspeitos (um de 28 e outro de 31 anos) de envolvimento com o crime foram levados para a 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de São Lourenço da Mata para prestarem depoimento. Revoltada, a população se aglomerar na porta da DP em protesto e chegou a chegaram a apedrejar viaturas da polícia militar, que teve de conter o tumulto e dispersar a multidão. Após as oitivas, os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

Casa onde corpo da menina foi encontrado foi isolada pela polícia - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, um dos homens conduzidos à delegacia seria o inquilino do imóvel onde o corpo da menina foi encontrado. Já o segundo suspeito seria o namorado dele. “Uma das pessoas que foi ouvida é um dos moradores da residência, ele pode ter informações de como se deu esse fato de saber qual o tipo de conexão que ele tem, e o porquê essa criancinha apareceu aqui”, declarou.

Em nota oficial, a Prefeitura de São Lourenço da Mata lamentou profundamente a morte da menina Ester Izabelle, de apenas 4 anos. “Neste momento de dor indescritível, expressamos nossa mais profunda solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que lhes conceda força e conforto para suportar tamanha perda. Reiteramos, com veemência, a necessidade de que as autoridades competentes apurem com rigor os fatos e assegurem que os responsáveis por esse crime bárbaro sejam punidos exemplarmente, com todo o peso da lei", disse a gestão municipal em comunicado à imprensa.

Populares foram às ruas e se revoltaram com morte da menina de 4 anos em São Lourenço da Mata - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Investigações

Quando encontrada, a criança estava com indícios de espancamento na cabeça, tinha sinais de que havia defecado e foi encontrada sem roupas.

Além disso, também foi encontrado um preservativo ao lado de onde estava o corpo. A polícia estuda a possibilidade de realizar uma perícia sexológica para investigar a hipótese de abuso sexual.

“Encontramos também um recipiente com um determinado achocolatado, que pode ter sido utilizado para acalmar a criança. Nesse caso, a gente não pode descartar nenhuma dessas hipóteses.”, comentou o delegado Sérgio Ricardo.