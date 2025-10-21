Corpo de criança de 4 anos desaparecida é encontrado em São Lourenço da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ester Izabelle foi levada de um campo no bairro do Pixete, na tarde da segunda-feira (20). Corpo foi encontrado dentro de cacimba numa residência

Após protestos e uma manhã inteira de buscas, populares encontraram, na tarde desta terça-feira (20), o corpo da criança de 4 anos que estava desaparecida em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O cadáver de Ester Izabelle Pereira da Silva estava dentro de uma cacimba numa residência. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com familiares, a menina foi levada no momento em que brincava com o irmão, nas proximidades do campo do Botafogo, no bairro do Pixete.

A mãe contou que estava em casa recebendo um casal de amigos, quando percebeu que a menina havia sumido. Já o pai, que estava viajando, voltou às pressas da Paraíba para ajudar nas buscas.

Revoltados, moradores de São Lourenço da Mata estão fazendo buscas para encontrar o dono da casa onde o corpo da menina foi encontrado. Policiais militares do 20º Batalhão isolaram o imóvel.

Populares atearam fogo, em forma de protesto, perto da UPA do município.

Populares foram às ruas e se revoltaram com morte da menina de 4 anos em São Lourenço da Mata - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

INVESTIGAÇÃO

Mais cedo, a Polícia Civil confirmou que a Delegacia de Camaragibe estava investigando o caso.

Qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo absoluto.

A ouvidoria está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h pelos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455.