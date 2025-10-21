fechar
Segurança | Notícia

Corpo de criança de 4 anos desaparecida é encontrado em São Lourenço da Mata

Ester Izabelle foi levada de um campo no bairro do Pixete, na tarde da segunda-feira (20). Corpo foi encontrado dentro de cacimba numa residência

Por Raphael Guerra Publicado em 21/10/2025 às 13:28 | Atualizado em 21/10/2025 às 14:53
Ester Izabelle, de 4 anos, estava desaparecida desde a tarde da segunda-feira (20)
Ester Izabelle, de 4 anos, estava desaparecida desde a tarde da segunda-feira (20) - ACERVO PESSOAL

Após protestos e uma manhã inteira de buscas, populares encontraram, na tarde desta terça-feira (20), o corpo da criança de 4 anos que estava desaparecida em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O cadáver de Ester Izabelle Pereira da Silva estava dentro de uma cacimba numa residência. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com familiares, a menina foi levada no momento em que brincava com o irmão, nas proximidades do campo do Botafogo, no bairro do Pixete.

CONFIRA AO VIVO OS DESDOBRAMENTOS DO CASO:

A mãe contou que estava em casa recebendo um casal de amigos, quando percebeu que a menina havia sumido. Já o pai, que estava viajando, voltou às pressas da Paraíba para ajudar nas buscas. 

Revoltados, moradores de São Lourenço da Mata estão fazendo buscas para encontrar o dono da casa onde o corpo da menina foi encontrado. Policiais militares do 20º Batalhão isolaram o imóvel. 

Populares atearam fogo, em forma de protesto, perto da UPA do município. 

GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM
Populares foram às ruas e se revoltaram com morte da menina de 4 anos em São Lourenço da Mata - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

INVESTIGAÇÃO 

Mais cedo, a Polícia Civil confirmou que a Delegacia de Camaragibe estava investigando o caso. 

Qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo absoluto.

A ouvidoria está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h pelos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455.

