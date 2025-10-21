fechar
Segurança | Notícia

'Pedi que Deus me desse esperança para encontrar minha filha viva', diz pai da menina morta em São Lourenço da Mata

Corpo de Ester, que estava desaparecida desde sexta-feira (20), foi encontrado pelo tio. usando apenas uma blusa e com manchas roxas nas pernas

Por Zayra Pereira Publicado em 21/10/2025 às 19:13 | Atualizado em 21/10/2025 às 20:19
Ester Izabelle, de 4 anos, estava desaparecida desde a tarde da segunda-feira (20)
Ester Izabelle, de 4 anos, estava desaparecida desde a tarde da segunda-feira (20) - ACERVO PESSOAL

O pai da menina Ester Izabelle Pereira da Silva, de 4 anos, que foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (21), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, fez um desabafo. Em entrevista à TV Jornal, bastante abalado, disse que tinha esperanças de encontrar a menina viva. 

"Encontraram minha menina toda aberta, pendurada de cabeça para baixo dentro de uma cacimba. Tamparam a boca da minha menina, rasgaram o rosto. Pedi que Deus me desse esperança para encontrar minha filha viva, mas não foi possível", afirmou Inaldo Silva. 

O corpo, encontrado pelo tio com ajuda de populares, estava somente com a blusa e havia manchas roxas na pernas e uma pancada na cabeça.

A família da criança, assim como toda a população, ficou revoltada.

Dois suspeitos, que eram inquilinos da residência onde Ester foi encontrada, foram presos e levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. 

O pai da menina contou que o irmão dela, de sete anos, relatou que um homem tinha levando-a para a casa e dito que ela iria ser morta.

"Convocamos os bombeiros e inventamos de entrar nessa casa. Quando entramos, meu irmão foi verificar a cacimba e viu umas roupas queimadas, aí quando tirou a tampa e passou a mão, encontrou corpo da minha menina. Estava tão perto. O menino tinha falado a verdade, mas a gente, como pais, não acreditou."

De acordo com o pai, o tio, que teria entrando na casa, encontrou vários confeitos e iogurtes, o que pode ter ajudado a atrair a criança. "Dentro da casa tinha pastilha, tinha danone, um bocado de coisa para chamar a atenção das crianças."

"Eu quero justiça dos órgãos responsáveis, da polícia. O que puder fazer para deixar esses 'vagabundos' preso, eu agradeço."

