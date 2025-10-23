Virada Recife 2026: Prefeitura do Recife divulga atrações como Anitta, Priscila Senna e Gusttavo Lima
Réveillon na Praia do Pina terá 16 shows gratuitos, setor VIP com open bar e expectativa de mais de um milhão de pessoas
A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23), a programação da Virada Recife 2026, que promete movimentar a cidade nos dias 27, 28 e 31 de dezembro.
Os shows ocorrerão na orla do Pina, na Zona Sul, reunindo artistas nacionais e locais de diferentes ritmos musicais. Entre os confirmados estão João Gomes, Anitta e Wesley Safadão, além de Gusttavo Lima, Alceu Valença, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna e Matheus & Kauan. Ao todo, serão 16 apresentações ao longo dos três dias, com início sempre às 19h.
Segundo o prefeito João Campos, esta será a maior edição do evento na Praia do Pina e não haverá uso de recursos públicos para custear cachês ou infraestrutura dos shows. “Conseguimos montar um modelo sustentável, com patrocínio da iniciativa privada e áreas reservadas para público pagante”, explicou.
Este será o terceiro ano consecutivo do Réveillon neste formato, que já recebeu nomes como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Alok e Claudia Leitte nas edições anteriores.
A segurança do evento contará com três barreiras de revista e câmeras de videomonitoramento, enquanto a Prefeitura promete um plano de mobilidade para facilitar o transporte do público.
O acesso à festa será gratuito, mas haverá áreas VIPs, incluindo lounge com open bar e, na noite do Réveillon, setor de mesas com serviço exclusivo de garçons, banheiros privativos e mesa de frios. Os ingressos para essas áreas começam a ser vendidos nesta quinta-feira, às 14h, no site oficial e nas lojas Ticket Folia nos shoppings RioMar e Boa Vista.
A Secretaria de Turismo e Lazer estima que a cidade receba entre 350 mil e 400 mil turistas entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, com mais de um milhão de pessoas circulando pelos três dias de festa.
A rede hoteleira deve alcançar 95% de ocupação, e a movimentação turística deve crescer cerca de 8% em relação ao ano passado, gerando aproximadamente 35 mil postos de trabalho temporários. A AENA prevê ainda 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife durante dezembro, entre conexões nacionais e internacionais.
Programação completa do Réveillon do Recife 2026
27 de dezembro
- Gusttavo Lima
- Natanzinho Lima
- João Gomes
- Zé Vaqueiro
- Eric Land
- Juciê
28 de dezembro
- Anitta
- Xand Avião
- Raphaela Santos
- Priscila Senna
- PV Calado
31 de dezembro
- Wesley Safadão
- Matheus & Kauan
- Alceu Valença
- Lipe
- Matheus Moraes