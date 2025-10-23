fechar
Virada Recife 2026: Prefeitura do Recife divulga atrações como Anitta, Priscila Senna e Gusttavo Lima

Réveillon na Praia do Pina terá 16 shows gratuitos, setor VIP com open bar e expectativa de mais de um milhão de pessoas

Por Júlia Nascimento Publicado em 23/10/2025 às 13:05
Imagem de Alceu Valença, Priscila Senna, Anitta e Gusttavo Lima, atrações confirmada na Virada Recife 2026
Imagem de Alceu Valença, Priscila Senna, Anitta e Gusttavo Lima, atrações confirmada na Virada Recife 2026 - Leo Aversa / Raul Bittencourt / Fred Othero / Elvis Edson

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23), a programação da Virada Recife 2026, que promete movimentar a cidade nos dias 27, 28 e 31 de dezembro.

Os shows ocorrerão na orla do Pina, na Zona Sul, reunindo artistas nacionais e locais de diferentes ritmos musicais. Entre os confirmados estão João Gomes, Anitta e Wesley Safadão, além de Gusttavo Lima, Alceu Valença, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna e Matheus & Kauan. Ao todo, serão 16 apresentações ao longo dos três dias, com início sempre às 19h.

Segundo o prefeito João Campos, esta será a maior edição do evento na Praia do Pina e não haverá uso de recursos públicos para custear cachês ou infraestrutura dos shows. “Conseguimos montar um modelo sustentável, com patrocínio da iniciativa privada e áreas reservadas para público pagante”, explicou.

Este será o terceiro ano consecutivo do Réveillon neste formato, que já recebeu nomes como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Alok e Claudia Leitte nas edições anteriores.

A segurança do evento contará com três barreiras de revista e câmeras de videomonitoramento, enquanto a Prefeitura promete um plano de mobilidade para facilitar o transporte do público.

O acesso à festa será gratuito, mas haverá áreas VIPs, incluindo lounge com open bar e, na noite do Réveillon, setor de mesas com serviço exclusivo de garçons, banheiros privativos e mesa de frios. Os ingressos para essas áreas começam a ser vendidos nesta quinta-feira, às 14h, no site oficial e nas lojas Ticket Folia nos shoppings RioMar e Boa Vista.

A Secretaria de Turismo e Lazer estima que a cidade receba entre 350 mil e 400 mil turistas entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, com mais de um milhão de pessoas circulando pelos três dias de festa.

A rede hoteleira deve alcançar 95% de ocupação, e a movimentação turística deve crescer cerca de 8% em relação ao ano passado, gerando aproximadamente 35 mil postos de trabalho temporários. A AENA prevê ainda 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife durante dezembro, entre conexões nacionais e internacionais.

Programação completa do Réveillon do Recife 2026

27 de dezembro

  • Gusttavo Lima
  • Natanzinho Lima
  • João Gomes
  • Zé Vaqueiro
  • Eric Land
  • Juciê

28 de dezembro

  • Anitta
  • Xand Avião
  • Raphaela Santos
  • Priscila Senna
  • PV Calado

31 de dezembro

  • Wesley Safadão
  • Matheus & Kauan
  • Alceu Valença
  • Lipe
  • Matheus Moraes

