Virada Recife 2026: Prefeitura do Recife divulga atrações como Anitta, Priscila Senna e Gusttavo Lima

Réveillon na Praia do Pina terá 16 shows gratuitos, setor VIP com open bar e expectativa de mais de um milhão de pessoas

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23), a programação da Virada Recife 2026, que promete movimentar a cidade nos dias 27, 28 e 31 de dezembro.

Os shows ocorrerão na orla do Pina, na Zona Sul, reunindo artistas nacionais e locais de diferentes ritmos musicais. Entre os confirmados estão João Gomes, Anitta e Wesley Safadão, além de Gusttavo Lima, Alceu Valença, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna e Matheus & Kauan. Ao todo, serão 16 apresentações ao longo dos três dias, com início sempre às 19h.

Segundo o prefeito João Campos, esta será a maior edição do evento na Praia do Pina e não haverá uso de recursos públicos para custear cachês ou infraestrutura dos shows. “Conseguimos montar um modelo sustentável, com patrocínio da iniciativa privada e áreas reservadas para público pagante”, explicou.

Este será o terceiro ano consecutivo do Réveillon neste formato, que já recebeu nomes como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Alok e Claudia Leitte nas edições anteriores.

A segurança do evento contará com três barreiras de revista e câmeras de videomonitoramento, enquanto a Prefeitura promete um plano de mobilidade para facilitar o transporte do público.

O acesso à festa será gratuito, mas haverá áreas VIPs, incluindo lounge com open bar e, na noite do Réveillon, setor de mesas com serviço exclusivo de garçons, banheiros privativos e mesa de frios. Os ingressos para essas áreas começam a ser vendidos nesta quinta-feira, às 14h, no site oficial e nas lojas Ticket Folia nos shoppings RioMar e Boa Vista.

A Secretaria de Turismo e Lazer estima que a cidade receba entre 350 mil e 400 mil turistas entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, com mais de um milhão de pessoas circulando pelos três dias de festa.

A rede hoteleira deve alcançar 95% de ocupação, e a movimentação turística deve crescer cerca de 8% em relação ao ano passado, gerando aproximadamente 35 mil postos de trabalho temporários. A AENA prevê ainda 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife durante dezembro, entre conexões nacionais e internacionais.

Programação completa do Réveillon do Recife 2026



27 de dezembro



Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê

28 de dezembro



Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado

31 de dezembro

