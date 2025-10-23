Zelensky vê 'chance real' de acabar com a guerra e deter Rússia agora, mas pede mais pressão e apoio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (23) que acredita que o atual momento representa uma "chance real de acabar com a guerra e deter a Rússia". A declaração otimista, mas condicionada, foi feita após uma reunião em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Em uma publicação na rede social X, Zelensky detalhou os próximos passos que considera cruciais para alcançar a paz:

Continuar aumentando a pressão sobre a Rússia.

Ampliar o apoio militar e financeiro à Ucrânia.

Finalizar um acordo sobre as garantias de segurança para seu país.

Reunião com Macron e foco na defesa

A conversa com o presidente francês serviu para "coordenar posições" antes da próxima reunião da "Coalizão dos Dispostos" (grupo de países que apoiam a Ucrânia).

Zelensky também informou que discutiu com Macron "as consequências dos ataques russos à Ucrânia" e o fortalecimento da defesa aérea e da resiliência energética do país, que, segundo ele, são prioridades nesta fase do conflito, que já dura mais de três anos.

A fala de Zelensky sinaliza uma possível disposição para negociações, mas reforça que qualquer acordo de paz, do ponto de vista ucraniano, precisa passar por garantias concretas de segurança e pela manutenção da pressão sobre Moscou.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

