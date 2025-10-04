A Guerra do futuro já começou

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os nossos recursos humanos estão prontos e saberão transformar-se para lidar com as novas tecnologias. Mas elas precisam estar disponíveis.

Na falta de adjetivos mais inteligíveis para qualificar o mundo atual, valho-me do conhecido acrônimo VUCA — Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo — para lançar um alerta.

É hora de superarmos pruridos pacifistas e refletirmos com seriedade sobre a segurança e defesa do nosso País. No mundo de hoje, o estado de guerra predomina e os períodos de paz se tornam cada vez mais raros.

Dezenas de conflitos assolam o planeta. Eles envolvem tanto vigorosas potências militares quanto povos vulneráveis, atingem milhões de pessoas e destroem igualmente metrópoles modernas e vilas miseráveis.

Basta-nos lembrar da guerra entre Rússia e Ucrânia; dos combates em Israel, Palestina, Gaza e Líbano; da guerra civil no Sudão; da insegurança no Congo; da violência entre gangues no Haiti. Ainda que não queiramos, essas crises revelam um quadro de instabilidade que toca a realidade brasileira.

Há anos, o Estado-Maior do Exército (EME) enfrenta o dilema típico de países com restrições orçamentárias: como fortalecer o poder militar terrestre sem estar preso a cifrões? A resposta: modernizar e transformar.

Modernizar significa atualizar equipamentos, sistemas e processos já existentes, buscando maior eficiência sem alterar a essência da estrutura vigente.

É um movimento incremental, que substitui meios obsoletos por outros mais avançados, introduz algumas tecnologias, mas preserva doutrinas e formas tradicionais de emprego.

Transformar, por sua vez, exige repensar a lógica de aplicação do poder de combate e reorganizar a estrutura para atender os novos desafios.

Implica mudanças doutrinárias, culturais e operacionais - suportadas por avançada tecnologia - capazes de gerar uma instituição aparelhada, em condições de atuar em cenários inéditos e, muitas vezes, imprevisíveis.

Modernizar assegura a sobrevivência no presente; transformar garante a relevância no futuro.

Consciente dessa necessidade, o EME está estudando e deve apresentar ao comandante e ao alto-comando um conjunto de indicações estratégicas que orientarão a preparação da Força Terrestre nas próximas décadas.

A mensagem esperada me parece clara: o Brasil precisa preparar-se desde já para um ambiente de (in)segurança radicalmente distinto do atual, sob pena de comprometer sua soberania e a própria coesão social.

O horizonte definido é 2040. Para esse "jogo da guerra", o órgão estudou as pressões externas e os dilemas internos.

No plano externo, destacou o reposicionamento das grandes potências — cada vez menos comprometidas com a segurança coletiva; a exacerbação do nacionalismo; a expansão do crime organizado transnacional; e os efeitos devastadores de fenômenos climáticos extremos.

No plano interno, a cobiça internacional sobre a Amazônia; a constante exigência de apoio do Exército ao Estado em crises sanitárias, desastres naturais ou na segurança pública; e a frágil base industrial de defesa.

As guerras que se anunciam não serão mais decididas tão somente pelo poder de combate representado por tanques, fuzis e canhões. Ou por homens e mulheres imbuídos do senso de dever natural presente no ethos militar de cada combatente.

O campo de batalha do futuro será moldado, notadamente, por drones e sistemas autônomos, pela inteligência artificial, pelas operações cibernéticas, pelas guerras híbridas e pela disputa estratégica no espaço e na órbita terrestre.

Também estarão presentes nesses conflitos a biotecnologia, a neurotecnologia, armas de energia dirigida, mísseis hipersônicos, a logística apoiada em impressão 3D e as operações multidomínio.

Cabe uma lembrança às nossas lideranças políticas e à sociedade como um todo: tais tecnologias não são vendidas, emprestadas, doadas ou ensinadas, salvo em um alinhamento quase consanguíneo de um Estado com outro Estado. Portanto, conquistar capacidade de produzi-las nos é imperativo.

Os nossos recursos humanos estão prontos e saberão transformar-se para lidar com as novas tecnologias. Mas elas precisam estar disponíveis. E essa missão é do poder civil!

A paz tão ansiada só se sustenta quando amparada por uma força militar capaz de protegê-la, com meios e em recursos humanos qualificados. Preparar-se para a guerra do futuro não é um gesto de belicismo hobbesiano, mas um ato de realismo estratégico.

Otávio Santana do Rêgo Barros, general da Divisão de Reserva



