fechar
Mundo | Notícia

Trump classifica sanções contra Rússia como grandes, mas diz que Putin quer acabar com guerra

As falas do presidente dos EUA aconteceram após a reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/10/2025 às 22:00 | Atualizado em 22/10/2025 às 22:19
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "era hora" de impor sanções à Rússia, mas disse esperar que as medidas não durem muito tempo, em comentários para jornalistas, nesta quarta-feira, 22. As falas aconteceram após a reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

"As sanções contra a Rússia são grandes, mas acho que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer acabar com a guerra", ponderou, ao acrescentar que "não parece certo" encontrar-se com o líder russo. "As conversas com Putin são positivas, mas não progridem".

Leia Também

O presidente dos Estados Unidos impôs pela primeira vez em seu segundo mandato, sanções à Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. A medida atinge as petrolíferas russas Lukoil e Rosneft — as maiores do país — e ocorre em meio ao crescente descontentamento de Trump com o presidente Vladimir Putin em relação ao conflito.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em nota, o Tesouro dos EUA destacou que as sanções incluem o bloqueio de bens e a proibição de transações das empresas e de suas subsidiárias. Alertou também para o risco de "sanções secundárias".

O texto afirma que “todos os bens e interesses em bens” relacionados às duas empresas e que estejam nos EUA ou sob posse ou controle de pessoas em território norte-americano “estão bloqueados e devem ser comunicados à OFAC [Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA]”.

Segundo o republicano, tanto a Rússia e como também a Ucrânia querem paz para o conflito no Leste Europeu, e o acordo de paz entre os países deveria ser mais fácil de ser alcançado, mas o "nível de ódio" entre Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky "é substancial". "As sanções devem ter um impacto na Rússia. Esperamos que elas tornem Putin mais 'razoável'", disse.

Em relação à paralisação do governo americano, Trump disse que "alguns democratas querem fazer acordo", sem fornecer mais detalhes.

Exercícios nucleares

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comandou exercícios nucleares no país, informou o Kremlin, num momento em que as relações com os EUA passam por tensão, após o presidente Donald Trump, ter levantado dúvidas sobre a continuidades dos diálogos para um acordo de paz na Ucrânia.

O exercício envolveu a tríade nuclear de Moscou e colocou em teste um míssil balístico intercontinental Yars, na base de lançamento de Plesetsk; um míssil balístico intercontinental Sineva, lançado por um submarino no Mar de Barents; e bombardeiros estratégicos Tu-95 disparando mísseis de cruzeiro de longo alcance.

Segundo o Kremlin, o treinamento testou o nível de preparação dos órgãos de comando militar e as habilidades práticas das tropas russas.

Na semana, Trump informou que encontraria Putin em Budapeste, na Hungria.

 

Leia também

Colômbia convoca embaixador nos EUA para consultas diante de tensão entre Petro e Trump
AMÉRICA LATINA

Colômbia convoca embaixador nos EUA para consultas diante de tensão entre Petro e Trump
Enviados dos EUA chegam a Israel para reforçar cessar-fogo em Gaza após tensões recentes
ORIENTE MÉDIO

Enviados dos EUA chegam a Israel para reforçar cessar-fogo em Gaza após tensões recentes

Compartilhe

Tags