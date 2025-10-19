Trump acusa presidente da Colômbia de incentivar produção de drogas e anuncia corte de subsídios
Em nova declaração nas redes, presidente dos EUA diz que Gustavo Petro é "líder de drogas ilegais" e ameaça fechar campos de produção "à força"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (19) que a Colômbia deixará de receber subsídios americanos, acusando o presidente colombiano, Gustavo Petro, de “incentivar fortemente a produção maciça de drogas”. A declaração foi publicada na Truth Social, rede social do republicano.
Segundo Trump, a Colômbia teria se tornado “o maior negócio de drogas do mundo”, e o governo de Petro “não faz nada para detê-lo”. O líder americano afirmou ainda que o objetivo da produção é vender “quantidades massivas” de entorpecentes nos Estados Unidos, “causando morte, destruição e caos”.
Trump também classificou Petro como “um líder mal avaliado e muito impopular” e lançou uma ameaça direta: “É melhor fechar esses campos de morte imediatamente, ou os EUA os fecharão por ele — e não será feito de forma agradável”.
Crise diplomática e acusações mútuas
As declarações ocorrem um dia após Gustavo Petro acusar os EUA de violarem a soberania colombiana durante operações militares contra o narcotráfico no Mar do Caribe. Segundo o presidente colombiano, um pescador foi morto em um dos ataques realizados por forças americanas.
Desde agosto, os Estados Unidos têm concentrado ações contra o tráfico em áreas próximas à Venezuela e às águas territoriais da Colômbia. O episódio gerou forte repercussão política e acirrou o clima de tensão entre Bogotá e Washington.