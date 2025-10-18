EUA têm dia de protestos contra Trump com atos previstos em mais de 2.600 cidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mobilização deste sábado ocorreu em meio a um cenário de paralisação do governo que não apenas fechou programas e serviços federais

Em protesto contra o comando do país sob Donald Trump, pessoas se reunirão neste sábado, 18, na capital do país e em comunidades nos EUA para demonstrações do chamado "No Kings" (Sem Reis, na tradução livre) - o que o Partido Republicano do presidente está chamando de manifestações de "ódio à América".

Esta é a terceira mobilização em massa desde o retorno de Trump à Casa Branca e espera-se que seja a maior. Isso ocorre em meio a um cenário de paralisação do governo que não apenas fechou programas e serviços federais, mas está testando o equilíbrio de poder central enquanto um executivo agressivo confronta o Congresso e os tribunais de maneiras que os organizadores alertam ser um deslizamento em direção ao autoritarismo americano.

O próprio Trump está fora de Washington em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida.

"Eles dizem que estão se referindo a mim como um rei. Eu não sou um rei", disse Trump em uma entrevista à Fox News exibida na manhã de sexta-feira, 17, antes de partir para um evento de arrecadação de fundos do super PAC MAGA Inc. em Mar-a-Lago. Protestos são esperados nas proximidades do local.

Enquanto os protestos anteriores deste ano atraíram multidões, os organizadores dizem que este está construindo um movimento de oposição mais unificado. Os principais democratas, como o líder do Senado Chuck Schumer e o senador independente Bernie Sanders, estão se juntando ao que os organizadores veem como um antídoto para as ações de Trump, desde a repressão da administração à liberdade de expressão até suas incursões de imigração em estilo militar.

"Não há ameaça maior para um regime autoritário do que o poder do povo patriótico", disse Ezra Levin, cofundador do Indivisible, entre os principais organizadores.

Enquanto os republicanos e a Casa Branca descartam os protestos como um comício de radicais, Levin disse que seus próprios números de inscrição estão crescendo. Mais de 2.600 manifestações estão planejadas em cidades grandes e pequenas, organizadas por centenas de parceiros de coalizão. Eles disseram que manifestações estão sendo planejadas a uma hora de carro para a maioria dos americanos.

No exterior, algumas centenas de americanos já se reuniram em Madri para entoar slogans e segurar cartazes em um protesto organizado pelos Democratas no Exterior, com manifestações semelhantes planejadas em outras grandes cidades europeias.

Os republicanos têm procurado retratar os participantes das manifestações de sábado como fora do mainstream da política americana, e uma razão principal para a prolongada paralisação do governo, agora em seu 18º dia.

Da Casa Branca ao Capitólio, líderes do GOP depreciaram os manifestantes como "comunistas" e "marxistas".

Eles dizem que os líderes democratas, incluindo Schumer, estão presos à ala extrema esquerda e dispostos a manter o governo fechado para agradar essas forças liberais.

"Eu encorajo você a assistir - chamamos de manifestação Ódio à América - que acontecerá no sábado", disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, R-La.

Os democratas se recusaram a votar em uma legislação que reabriria o governo enquanto exigem financiamento para cuidados de saúde. Os republicanos dizem que estão dispostos a discutir a questão mais tarde, apenas depois que o governo reabrir.

Mas para muitos democratas, o fechamento do governo é também uma forma de enfrentar Trump e tentar empurrar a presidência de volta ao seu lugar no sistema dos EUA como um ramo co-igual do governo.

Em um post no Facebook, Sanders de Vermont, ele próprio um ex-candidato presidencial, disse: "É uma manifestação de amor à América."

"É uma manifestação de milhões de pessoas em todo este país que acreditam em nossa Constituição, que acreditam na liberdade americana", disse ele, apontando para a liderança do GOP, "não vão deixar você e Donald Trump transformar este país em uma sociedade autoritária."

A situação é uma potencial reviravolta de apenas seis meses atrás, quando os democratas e seus aliados estavam divididos e desanimados, inseguros sobre como melhor responder ao retorno de Trump à Casa Branca. Schumer, em particular, foi criticado por seu partido por permitir que um projeto de lei de financiamento do governo anterior passasse pelo Senado sem usá-lo para desafiar Trump.

