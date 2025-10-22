fechar
Trump manifesta interesse em se reunir com Lula durante cúpula na Malásia, dizem veículos dos EUA

Imprensa aponta que encontro pode ocorrer no domingo, durante a 47ª Cúpula da Asean, em meio a tensões regionais e negociações comerciais

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/10/2025 às 13:03
O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump
O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump - divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou interesse em realizar uma reunião com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontece na Malásia.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24) por veículos da imprensa americana, que citaram um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.

De acordo com as reportagens, há conversas em andamento para viabilizar o encontro, que pode ocorrer no domingo (26), no início da manhã, pelo horário de Brasília.

O portal Broadcast já havia antecipado a possibilidade dessa reunião, que ainda não foi oficialmente confirmada nem por Washington nem por Brasília.

Conversas em curso e cautela diplomática

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, houve “discussões sobre a possibilidade de facilitar tal encontro” na Malásia, após uma ligação recente entre os dois líderes.

O Itamaraty havia informado na segunda-feira (20) que o encontro estava em avaliação para o domingo, mas evitou dar detalhes.

A Bloomberg acrescenta que a diplomacia brasileira pretende agir com prudência, aguardando que Trump apresente suas demandas antes de colocar as próprias propostas sobre a mesa.

O encontro, caso confirmado, deve ocorrer em um local considerado “neutro” e conveniente para ambos os lados.

Pauta comercial e cenário geopolítico

O possível diálogo entre Lula e Trump deve abordar principalmente questões comerciais, incluindo a sobretarifa de 40% imposta a determinados produtos brasileiros, tema que já foi mencionado pelo presidente brasileiro em uma conversa telefônica anterior com o americano.

Além das tarifas, a pauta deve incluir a escalada de tensões dos Estados Unidos com Venezuela e Colômbia, países com os quais o Brasil mantém canais de diálogo abertos.

A diplomacia brasileira, no entanto, não espera resultados imediatos, e a orientação é de manter um tom conciliador e pragmático.

Fontes do governo brasileiro ressaltam que não haverá discussões sobre política interna, mantendo o foco em temas de comércio, cooperação e estabilidade regional.

Encontro anterior

Lula e Trump se encontraram pessoalmente pela primeira vez durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, quando tiveram uma breve conversa.

Desde então, vêm mantendo contato por telefone. O encontro na Malásia, se confirmado, será o primeiro diálogo formal entre os dois chefes de Estado fora dos Estados Unidos.

