Cientista demitido durante o governo Bolsonaro pode assumir o cargo de deputado no lugar de Guilherme Boulos

A coluna recomenda: na Indonésia, Lula deveria experimentar o Kopi Luwak considerado o café mais exótico do mundo. Kassab chama Lula para jogar xadrez

VOLTA POR CIMA

O físico Ricardo Galvão esteve no noticiário durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), quando comandava o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e divulgou dados que apontavam um aumento expressivo do desmatamento na Amazônia. “Os dados são mentirosos”, avaliou Bolsonaro à época.

CENÁRIO POLÍTICO

Filiado ao partido Rede Sustentabilidade, Ricardo Galvão é o primeiro suplente e pode — se quiser — herdar a vaga de Guilherme Boulos (Psol-SP), nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Atualmente, o cientista preside o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

KASSAB MANDANDO SINAIS

A filiação do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, ao PSD mostra que nas anotações do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) é tido como carta fora do baralho na disputa pelo Palácio da Liberdade, apesar da defesa de Lula, que deseja Pacheco no governo de Minas.

CAMINHO DE VOLTA

Escanteado na disputa pela cadeira de Luís Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal (STF), Pacheco estuda um convite para retornar ao seu partido de origem — o MDB — se reaproximar do presidente Lula e formar uma chapa rumo ao Planalto. Feito um gato, “cairia para cima”.

‘ANTES DE PARTIR’

O presidente Lula frustrou as expectativas de petistas quanto à indicação do substituto de Barroso no STF: viajou à Indonésia sem fazer a nomeação. Lula poderia aproveitar a viagem e visitar a ilha de Java — 300km — da capital Jacarta, para experimentar o café mais exótico do mundo: “Kopi Luwak”, produzido de grãos selecionados por um pequeno mamífero da ilha que come o fruto, fermenta no estômago e no dia seguinte, o grão defecado é limpo e torrado.

O FILME

“Antes de Partir” é um filme dirigido por Rob Reiner. Amigos como Edward Cole, vivido por Jack Nicholson, e Carter Chambers, interpretado por Morgan Freeman, partem para uma viagem para fazer algumas das maiores estrepolias que ainda não haviam feito. Tomar o Kopi Luwak é uma delas. A coluna recomenda: o filme. O café, só se você tiver muito dinheiro em caixa.

CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ

O podcast “Café & Conversa”, quadro diário na Rádio Jornal, abordou um tema importante — entre uma xícara de café e outra — com o líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos (PE). “A certificação de origem do café de Pernambuco deve ser uma prioridade, principalmente para os produtores”. O parlamentar reconheceu a importância de que, nos gabinetes de Brasília, seja servido o nosso produto, “seja de Taquaritinga do Norte, de Triunfo, de Carnaíba”.

PENSE NISSO!

Sabe a “mulher de César”? Pois por aqui, temos a mulher de Lula.

Em Roma, o general Júlio César era casado com Pompéia. Sua honra ficou em suspeita quando, durante o festival Bona Dea — exclusivo para mulheres — o galanteador Públio Clódio Pulcro disfarçou-se de mulher para entrar na residência de César e se aproximar de Pompéia. O jovem foi descoberto, mas, mesmo assim, o general divorciou-se de Pompéia dizendo: “Caesaris uxor non solum honesta, sed etiam videtur esse debet.”. Em português seria mais ou menos assim: “A mulher de César não deve apenas ser honesta, mas também parecer honesta”.

No Brasil, o presidente Lula delegou à sua mulher a missão de representar o país em um evento “Diálogos Transatlâticos: Transição Energética, Educação Ambiental …”. Em Paris, a primeira-dama brasileira afirmou que os objetivos do encontro “nasceram para compreensão de que não há desenvolvimento sustentável enquanto persistirem desigualdades estruturais, sejam de gênero, renda…”

É só olhar para o presente e contar quantas mulheres o marido de Rosângela da Silva tem à frente de seus ministérios: dez, de um total de 37 pastas.

Neste terceiro mandato, o presidente Lula nomeou dois ministros e está para nomear o terceiro para o Supremo Tribunal Federal (STF). Todos homens.

Como se diz no ditado popular: antes de apontar para a choupana do vizinho, olhe para sua própria casa.

Pense nisso!