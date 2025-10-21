Vera Viel revela segredo do casamento com Rodrigo Faro após remissão de câncer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vera Viel vivenciou uma dos períodos mais dramáticos da sua vida após ter enfrentado um câncer raro, em outubro do ano passado, e precisou ser submetida a uma cirurgia para remover o tumor, além de ter feito 33 sessões de radioterapia.

Em entrevista à revista Quem, a ex-modelo falou sobre o casamento com o apresentador Rodrigo Faro, com quem vive uma união de longa data, em meio ao tratamento.

“Um relacionamento duradouro é feito de paciência, amizade e fé. O amor muda de forma, mas não de essência. Deus sustenta o que foi construído”, contou Vera Viel, que é mãe de Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 12, frutos do relacionamento. Hoje curada, ela destacou, ainda, a importância do apoio da família.

“Desejo estar sempre ao lado da minha família, que é a minha maior riqueza. Quero deixar um legado para minhas filhas de valores, fé e gratidão. E, acima de tudo, continuar acreditando que juntos tudo vale a pena”, afirmou ela.

