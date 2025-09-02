Val Marchiori recebe apoio de Vera Viel durante tratamento contra o câncer de mama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 50 anos, Val Marchiori passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na mama, realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

“É uma cirurgia que deixa a gente mexida, até emocionalmente, mas agora vou focar na minha recuperação. Hoje foi o primeiro passo para minha cura. Façam mamografia”, disse a socialite. Ela compartilhou momentos com o marido, Amilton Augusto, e os filhos gêmeos, Eike e Victor, de 19 anos.

Após o procedimento, personalidades do meio artístico enviaram mensagens de apoio. Hortência escreveu: “Meu amor!! Estamos sempre juntas”. Vera Viel acrescentou: “Você já está curada, Val. Não tenha medo, Deus está cuidando de tudo!! Estamos aqui orando pela sua recuperação”.

A empresária havia revelado o diagnóstico no fim de agosto e agora foca na recuperação, demonstrando força e positividade diante do tratamento.

