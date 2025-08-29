fechar
Val Marchiori desabafa após diagnóstico de câncer ‘feia e acabada’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/08/2025 às 14:28
Val Marchiori, de 50 anos, desabafou sobre sua autoestima após receber o diagnóstico de câncer de mama. A socialite contou no Instagram que enfrenta dificuldades com a autoimagem desde a descoberta da doença. Ela recebeu apoio do marido, Amilton Augusto, e da família.

“A gente se sente feia, esquista. Mexe tanto com o psicológico. Se eu não tivesse o apoio do maridão, não aguentaria”, afirmou. Ela ainda destacou o humor do marido: “Ele me faz rir, e já melhora o dia. É um palhaço!”.

Val Marchiori sobre câncer de mama: 'Estou muito abatida'

Um dia de cada vez, com fé e apoio da família, é como sigo enfrentando o câncer, disse Val.

O tumor maligno foi descoberto após uma biópsia de rotina. “É um choque enorme ouvir a palavra câncer, parece que o mundo desmorona. Mas sigo com fé de que tudo vai dar certo”.

