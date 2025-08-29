Val Marchiori desabafa após diagnóstico de câncer ‘feia e acabada’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Val Marchiori, de 50 anos, desabafou sobre sua autoestima após receber o diagnóstico de câncer de mama. A socialite contou no Instagram que enfrenta dificuldades com a autoimagem desde a descoberta da doença. Ela recebeu apoio do marido, Amilton Augusto, e da família.

“A gente se sente feia, esquista. Mexe tanto com o psicológico. Se eu não tivesse o apoio do maridão, não aguentaria”, afirmou. Ela ainda destacou o humor do marido: “Ele me faz rir, e já melhora o dia. É um palhaço!”.

Veja também: Val Marchiori sobre câncer de mama: ‘Estou muito abatida’

“Um dia de cada vez, com fé e apoio da família, é como sigo enfrentando o câncer, disse Val.

O tumor maligno foi descoberto após uma biópsia de rotina. “É um choque enorme ouvir a palavra câncer, parece que o mundo desmorona. Mas sigo com fé de que tudo vai dar certo”.

O post Val Marchiori desabafa após diagnóstico de câncer ‘feia e acabada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.