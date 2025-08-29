Val Marchiori sobre câncer de mama: ‘Estou muito abatida’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Val Marchiori, apresentadora, em uma entrevista ao A Tarde É Sua, na Rede TV!, nesta quinta-feira (28), confessou que ficou muito abalada com o diagnóstico de câncer de mama. Ele mandou um vídeo impacte para a atração relatando seu drama.

“Estou muito abatida, estou muito assustada com isso. Eu, desde pequena, sempre cuidei da minha família, fui guerreira. Sempre tive batalhas na minha vida e soube sair delas e me considero uma vitoriosa por chegar onde eu estou. […] Eu realmente estou muito assustada, é assustador. Me tirou o chão”, desabafou.

A apresentadora reforçou que se culpa por não ter realizado o exame de mamografia antes e fez um alerta para as mulheres. “Mais uma vez eu venho aqui: Mulheres, não deixem de fazer a mamografia. Eu me culpo de não fazer antes. Um exame que deveria ser mais fácil para as mulheres fazerem, ninguém merece passar por isso”, disse.

Por fim, Val Marchiori comentou que irá realizar na próxima segunda-feira (1º), uma cirurgia para remoer o nódulo. “Daqui pra frente é um processo. Segunda-feira eu vou fazer minha cirurgia para tirar esse nódulo. É dolorido, não é fácil. Depois a gente vai ver o que vai fazer de radioterapia e toda a parte após a retirada do tumor”, explicou.

