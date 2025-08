Infecções respiratórias podem reativar células cancerígenas adormecidas nos pulmões, revela estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para quem passou por um tratamento oncológico e entrou em remissão, o alívio vem acompanhado de uma esperança: que a doença não retorne. Mas uma nova pesquisa publicada na revista científica Nature traz um alerta importante.

Cientistas descobriram, em experimentos com camundongos, que infecções respiratórias como gripe e covid-19 podem “acordar” células cancerígenas adormecidas nos pulmões, levando ao aparecimento de metástases.

Essa reativação, segundo o estudo, ocorre poucos dias após a infecção e pode levar a uma expansão agressiva de tumores em até duas semanas. Dados de humanos, analisados a partir de bancos de dados do Reino Unido e dos Estados Unidos, reforçam a conexão entre infecção respiratória e aumento na mortalidade por câncer.

Células cancerosas disseminadas

Grande parte das mortes por câncer de mama ocorre devido à metástase — quando células do tumor se espalham e formam novos focos, especialmente nos pulmões, ossos e fígado. O que chama a atenção é que essas células podem permanecer dormentes por anos, até se reativarem sem aviso.

O novo estudo investigou o que pode despertar essas células chamadas DCCs (do inglês disseminated cancer cells; células cancerosas disseminadas, em português). A resposta surpreendeu: a inflamação causada por vírus respiratórios comuns pode ser o gatilho.

Como o estudo foi feito

A pesquisa foi conduzida principalmente na Universidade do Colorado, com colaboração internacional, e envolveu camundongos geneticamente modificados para simular o comportamento do câncer de mama humano.

Os cientistas infectaram esses animais com versões do vírus da gripe (influenza A) e do SARS-CoV-2 adaptadas para roedores. Em poucos dias, observaram que células de câncer de mama que estavam inativas nos pulmões começaram a se multiplicar rapidamente, formando lesões metastáticas.

Esse "despertar" das células foi associado a uma proteína chamada IL-6, um mediador da inflamação que aumenta em infecções respiratórias. Quando os pesquisadores bloquearam a produção de IL-6 nos animais, as células cancerígenas permaneceram adormecidas, mesmo após a infecção viral.

Inflamação e supressão imunológica

O estudo mostrou que há dois momentos cruciais: primeiro, a infecção ativa a inflamação e "acorda" as células adormecidas. Depois, com a inflamação diminuindo, o sistema imunológico passa a falhar em combater essas células.

Um dos motivos é que as células CD4+, que normalmente ajudam na resposta imune, acabam suprimindo a ação das células CD8+, responsáveis por destruir células cancerígenas. Esse ambiente permissivo contribui para que os tumores cresçam sem resistência.

Dados em humanos reforçam o alerta

Para saber se o fenômeno também ocorre em pessoas, os cientistas analisaram registros de mais de 4 mil sobreviventes de câncer do banco de dados do Reino Unido (UK Biobank) que testaram positivo para SARS-CoV-2 antes das vacinas estarem disponíveis. O risco de morte por câncer foi quase duas vezes maior entre os infectados do que entre os não infectados.

Nos Estados Unidos, o banco de dados Flatiron Health mostrou que mulheres com câncer de mama que tiveram covid-19 apresentaram risco aumentado de desenvolver metástases nos pulmões. Mesmo após ajustes por idade, comorbidades e tipo de câncer, a tendência permaneceu.