Record volta atrás e decide cancelar reality show; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/09/2025 às 8:37
A Record tomou uma séria decisão em relação ao Canta Comigo, reality que estava no ar desde 2018 na emissora. O canal desistiu de produzir uma nova temporada da competição musical, que era exibida aos domingos, nos próximos meses.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a empresa tinha o projeto de voltar com o Canta Comigo em uma edição apenas com crianças e adolescentes, no final deste ano, mas acabou desistindo.

A reportagem contou que a emissora chegou a debater a contratação de um novo apresentador para ocupar a vaga de Rodrigo Faro, que deixou o canal no final do ano passado. No entanto, o canal não levou o projeto adiante e apostará em novos formatos na programação.

Cabe lembrar que, além de Rodrigo Faro, o Canta Comigo foi comandado por Gugu Liberato e também contou com Ticiane Pinheiro, como repórter de bastidores.

