Agenda | Notícia

Espetáculo O Tempo das Lebres celebra 25 anos da Cia. Etc.; veja programação

Com direção de Marcelo Sena e Filipe Marcena, montagem celebra o legado da companhia recifense e propõe experiência imersiva para o público

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 13:45
Espetáculo 'O Tempo das Lebres' celebra 25 anos do Cia Etc
Espetáculo 'O Tempo das Lebres' celebra 25 anos do Cia Etc - Anderson Stevens/Divulgação

A Cia. Etc., referência na dança contemporânea de Pernambuco, comemora 25 anos de trajetória com a estreia de O Tempo das Lebres, novo espetáculo que reflete sobre o corpo em meio à aceleração do mundo atual. A produção, realizada com incentivo do Funcultura, tem sessões nesta sexta (24) e sábado (25) na sede da TV Universitária, no Recife, e depois segue para Triunfo, no Sertão do Pajeú, com apresentações nos dias 30 e 31 de outubro.

Ingressos estão disponíveis pelo Sympla, no valor de R$ 30 e R$ 15. O espetáculo conta com audiodescrição para pessoas cegas, reforçando o compromisso da companhia com a acessibilidade.

Um mergulho na pressa do mundo contemporâneo

Inspirado no livro O Tempo das Lebres: Ensaio sobre um Rebento Contemporâneo, do filósofo José Antônio Feitosa Apolinário, o espetáculo amplia reflexões sobre velocidade, moral e corpo na sociedade atual.

A estética techno guia a trilha sonora e o movimento, simbolizando o ritmo das cidades e das telas. “Queremos dançar esse tempo, expor um corpo que tenta responder a tantas pressões e demandas. Num mundo que cobra eficiência o tempo todo, o que acontece com quem não acompanha o ritmo?”, provoca o diretor Marcelo Sena.

Performance, audiovisual e imersão

A montagem aposta em uma experiência sensorial dentro do estúdio da TV Universitária, unindo dança, performance, instalação e música. Segundo Filipe Marcena, também diretor do grupo, a escolha do local não é por acaso. "O audiovisual é parte essencial dos processos de aceleração — do cinema industrial às redes sociais e à inteligência artificial. A imagem é ferramenta dessa velocidade", justifica. 

Durante a apresentação, a audiodescrição é feita ao vivo, com a narradora caminhando junto ao público e descrevendo as cenas em tempo real. A classificação indicativa é 12 anos, com aviso sobre estímulos sonoros e luminosos intensos.

25 anos em movimento

Fundada em 1999, a Cia. Etc. é reconhecida por sua linguagem híbrida e por explorar espaços alternativos e projetos de acessibilidade. Entre os trabalhos marcantes estão Tandan!, criado para crianças cegas, e as investigações de videodança voltadas a pessoas surdas.

O grupo já se apresentou em países como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Portugal, cruzando fronteiras com obras que misturam dança, audiovisual e performance.

Com O Tempo das Lebres, a companhia celebra um quarto de século de experimentação, reafirmando a importância da arte como resistência diante da pressa que atravessa o mundo.

