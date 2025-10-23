Doutores da Alegria lança livro de contos inspirado nas histórias vividas nos hospitais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Stand na feira HospitalMED, no Centro de Convenções, traz lançamento, conversas sobre o cotidiano do trabalho e "atendimentos besteirológicos".

No ano em que completam 34 anos de atuação no Brasil e 22 anos no Recife, os Doutores da Alegria participam da HospitalMED, importante feira especializada da área de saúde, no Centro de Convenções de Pernambuco, com um lançamento especial.

Nesta sexta-feira (24), às 17h, os artistas lançam na feira o livro "Coletânea Conta Causos – Volume 1", que reúne 13 contos inspirados nas histórias vivenciadas nos hospitais.

Para celebrar o lançamento, os palhaços vão apresentar o espetáculo "Conta Causos", com histórias de hospital, músicas e brincadeiras de palhaços. O livro custa R$ 63 e estará à venda no stand ao longo dos três dias de feira.

Stand do Doutores da Alegria mostra ao público o trabalho da organização

No stand dos Doutores da Alegria que funciona, das 14h às 17h, os artistas contam ao público sobre o impacto da presença dos palhaços nos hospitais.

A organização destaca como, com a atuação dos profissionais, as crianças ficam mais à vontade com o ambiente hospitalar, se mostram mais ativas e colaborativas ao tratamento clínico, e os profissionais de saúde e as famílias passam a brincar mais com a criança internada.

Desde 2003, mais de 1,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Programa de Palhaços em Hospitais na capital pernambucana. Só em 2024, foram quase 103 mil pessoas beneficiadas.

Os artistas do elenco pernambucano visitam as alas pediátricas dos hospitais públicos duas vezes por semana, o ano inteiro.

Cinco hospitais parceiros recebem gratuitamente o trabalho dos Doutores da Alegria no Recife: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Procape e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

“O nosso trabalho é baseado no encontro com a criança, com os seus acompanhantes e profissionais de saúde. A intenção é resgatar o lado saudável da criança, mesmo no momento difícil e vulnerável da internação de uma criança para toda a família”, explica Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

O elenco dos Doutores da Alegria é formado por artistas profissionais, com experiência na linguagem da palhaçaria. O trabalho não é voluntário. Todos os artistas passam por treinamentos e acompanhamento artístico continuado, o que permite o aprimoramento das intervenções.

A partir das 17h, nesta sexta-feira, quem visitar o stand pode conhecer o trabalho dos Doutores da Alegria na prática. Duplas de artistas vão fazer “atendimentos besteirológicos” ao público.

“Queremos sensibilizar todos os envolvidos na área da saúde para a importância dos Doutores da Alegria e para o apoio da sociedade ao nosso trabalho. Doutores da Alegria se mantém nos hospitais por conta das doações de pessoas físicas e jurídicas”, ressalta Arilson Lopes.

A HospitalMED segue até esta sexta-feira (24), das 14h às 20h, no Centro de Convenções de Olinda.

Serviço



Lançamento do livro Coletânea Conta Causos – Volume 1, dos Doutores da Alegria, com a apresentação do espetáculo Conta Causos

Quando: 24 de outubro, sexta-feira, às 17h

Onde: Feira HospitalMED, no Centro de Convenções de Pernambuco

Preço do livro: R$ 63