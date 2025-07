Organização 'Doutores da Alegria' lança escola virtual com cursos artísticos para públicos diversos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A organização Doutores da Alegria, conhecida por sua atuação nos hospitais públicos do Recife com arte e humor, amplia seu campo de ação com o lançamento da Escola Virtual Doutores da Alegria.

A plataforma digital, prevista para iniciar as atividades no segundo semestre de 2025, levará para o ambiente online cursos e formações que antes eram oferecidos apenas presencialmente em São Paulo e Recife.

A proposta é democratizar o acesso à formação artística, especialmente no campo da palhaçaria, alcançando pessoas de diferentes regiões do país.

A programação inclui conteúdos voltados não apenas para artistas, mas também para profissionais da saúde, assistência social e interessados em práticas lúdicas.

“O foco será a exploração e o desenvolvimento artístico, com base na criação, autonomia, autoria, fortalecimento da interação humana e dos laços de conexão”, afirma Luciano Pontes, diretor de formação da organização.

Formação artística como ferramenta de conexão

A iniciativa é uma extensão do trabalho formativo iniciado pela organização em 2008, com atividades presenciais.

“É por meio de ações provocativas do pensamento e da prática não formal que a associação passa adiante as bases da linguagem da palhaçaria em suas interseções para uma vida mais lúdica, ampliando a concepção do pertencimento e da proximidade com outras pessoas”, complementa Pontes.

O primeiro curso da nova plataforma será "Caminhos das Palhaçarias na Dramaturgia", voltado a pessoas interessadas em narrativas cômicas, contação de histórias e processos criativos.

A formação é dividida em três módulos e será realizada de 12 a 28 de agosto, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

As aulas serão conduzidas por um time de especialistas da área, incluindo Gislayne Avelar Matos, Walda Leão, Nereu Afonso da Silva, Ana Borges e Karla Concá.

Inscrições

O curso online “Caminhos das Palhaçarias na Dramaturgia” é direcionado a pessoas interessadas em aprofundar conhecimentos sobre narrativas, processos criativos e dramaturgia na palhaçaria, com foco em diversidade e gênero.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de agosto, por meio do site oficial da organização. No portal, os interessados encontram todas as informações sobre o processo seletivo, valores, formas de pagamento e cronograma.

