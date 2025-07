Novo espaço acolhe crianças e adolescentes com câncer e seus familiares no Hospital Oswaldo Cruz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo ambiente de acolhimento para crianças e adolescentes em tratamento oncológico e seus familiares foi inaugurado nesta segunda-feira (14), no segundo andar do Centro de Oncohematologia Pediátrica (Ceonhpe) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife.

A estrutura é o 10º Espaço da Família Ronald McDonald no Brasil e é fruto de uma parceria entre o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e o Instituto Ronald McDonald.

Com capacidade para até 40 pessoas, o espaço passa a funcionar oficialmente nesta terça-feira (15), oferecendo suporte físico e emocional para os pacientes e acompanhantes que aguardam ou realizam tratamento ambulatorial contra o câncer. A proposta é garantir conforto, dignidade e um ambiente mais acolhedor durante as longas horas em que as famílias permanecem na unidade hospitalar.

O projeto, voltado para a humanização da oncologia pediátrica, recebeu um investimento de mais de R$ 1 milhão, viabilizado por meio de recursos arrecadados com a campanha McDia Feliz e por meio do apoio de parceiros do GAC-PE e do Instituto Ronald McDonald.

Segundo a equipe do GAC-PE, a iniciativa é estratégica para reduzir o estresse físico e emocional das famílias, muitas das quais enfrentam deslocamentos longos, alimentação fora de casa e horas de espera entre exames, consultas e aplicações de medicamentos.