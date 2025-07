GAC-PE faz Arraiá Solidário com Joyce Alane, Petrúcio Amorim e mais nesta sexta (11); confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Realizado na Usina Dois Irmãos, evento capta recursos para a instituição, que atende mais de 70 crianças e adolescentes com câncer no Recife

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE) realiza nesta sexta-feira (11), na Usina Dois Irmãos, no Recife, um Arraiá Solidário com os cantores Joyce Alane, Petrúcio Amorim e Irah Caldeira como principais atrações.

Toda arrecadação da festa será utilizada para manter a instituição que assiste mensalmente mais de 70 crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

Os artistas Josildo Sá, Nádia Maia, Victor Moury, Dudu do Arcodeon e a bandas Balaio de Cheiro também são atrações confirmadas.

Ingressos do Arraiá Solidário

Os ingressos disponíveis estão à venda a partir de R$ 90 no site www.evenyx.com, com opção de mesa para 10 pessoas no valor de R$ 1.000.

Presidente do GAC-PE e oncologista pediátrica, Dra. Vera Morais destaca a importância do evento. "Esse é um momento estratégico de captar recursos que transformam a vida de tantas pessoas. Na nossa instituição oferecemos cestas básicas, atendimento psicossocial, atividades pedagógicas e até alguns medicamentos", diz.

"Para mim o forró sempre teve essa ideia de união, então nada mais justo do que levar esse novo projeto para uma causa tão importante, onde a união ganha força por meio da ação solidária", diz Joyce Alane, que levará ao Arraiá seu recém lançado EP "Casa Coração", que reúne seis releituras do forró e uma faixa inédita em parceria com Dorgival Dantas.

SERVIÇO

Arraiá Solidário do GAC-PE

Onde: Usina Dois Irmãos, na Praça Farias Neves, s/n - Apipucos, Recife - PE

Quanto: R$ 90 (2° lote), R$ 150 casadinha (2° lote) e R$ 1.000 (mesa para 10 pessoas)

Mais informações: @gacpernambucano ou (81) 99962-0199

