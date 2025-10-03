Hospitais filantrópicos ampliam atendimento em Pernambuco com programa Agora Tem Especialistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Imip e Santa Casa passam a integrar iniciativa que troca dívidas por serviços especializados em áreas como oncologia, cardiologia e ortopedia

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco terão reforço no acesso a consultas, exames e cirurgias.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e a Santa Casa de Misericórdia do Recife aderiram, nesta sexta-feira (3), ao programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do governo federal que amplia a oferta de serviços por meio da parceria com hospitais privados e filantrópicos.

Participação nacional

Ao todo, dez instituições em sete estados já estão credenciadas. Em Pernambuco, o Imip e a Santa Casa do Recife se somam a hospitais de Minas Gerais, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba.

Esses estabelecimentos vão atender pacientes do SUS de forma complementar, em áreas de alta demanda, como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

Segundo o Ministério da Saúde, os serviços prestados serão compensados financeiramente por meio da troca de dívidas federais. A estimativa é que até R$ 2 bilhões por ano sejam utilizados nesse mecanismo.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a inovação da iniciativa durante evento online com os gestores das dez instituições.

“Esse resultado é fruto de muito diálogo, responsabilidade e de uma negociação bem articulada com os gestores locais. O programa reforça a parceria entre setor público e privado e fortalece a capacidade de resposta do SUS às necessidades da população”, afirmou.

Impacto em Pernambuco

Em Pernambuco, a adesão é vista como uma conquista para desafogar a rede pública.

“Com esse anúncio, esperamos ampliar ainda mais a adesão dos hospitais ao programa, garantindo atendimento de saúde de qualidade à população pernambucana. É uma medida histórica, que permite contar com a estrutura privada em benefício dos pacientes do SUS sem custos adicionais”, afirmou o superintendente do Ministério da Saúde no estado, Rosano Carvalho.

Próximos passos

Atualmente, 190 manifestações de interesse de hospitais privados e filantrópicos em todo o Brasil estão em análise. Após aprovação, cada instituição passa a integrar uma espécie de “prateleira de serviços”, consultada por gestores estaduais e municipais de saúde conforme a demanda local.