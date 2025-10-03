Hospitais filantrópicos ampliam atendimento em Pernambuco com programa Agora Tem Especialistas
Imip e Santa Casa passam a integrar iniciativa que troca dívidas por serviços especializados em áreas como oncologia, cardiologia e ortopedia
Clique aqui e escute a matéria
Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco terão reforço no acesso a consultas, exames e cirurgias.
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e a Santa Casa de Misericórdia do Recife aderiram, nesta sexta-feira (3), ao programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do governo federal que amplia a oferta de serviços por meio da parceria com hospitais privados e filantrópicos.
Participação nacional
Ao todo, dez instituições em sete estados já estão credenciadas. Em Pernambuco, o Imip e a Santa Casa do Recife se somam a hospitais de Minas Gerais, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba.
Esses estabelecimentos vão atender pacientes do SUS de forma complementar, em áreas de alta demanda, como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
Segundo o Ministério da Saúde, os serviços prestados serão compensados financeiramente por meio da troca de dívidas federais. A estimativa é que até R$ 2 bilhões por ano sejam utilizados nesse mecanismo.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a inovação da iniciativa durante evento online com os gestores das dez instituições.
“Esse resultado é fruto de muito diálogo, responsabilidade e de uma negociação bem articulada com os gestores locais. O programa reforça a parceria entre setor público e privado e fortalece a capacidade de resposta do SUS às necessidades da população”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Impacto em Pernambuco
Em Pernambuco, a adesão é vista como uma conquista para desafogar a rede pública.
“Com esse anúncio, esperamos ampliar ainda mais a adesão dos hospitais ao programa, garantindo atendimento de saúde de qualidade à população pernambucana. É uma medida histórica, que permite contar com a estrutura privada em benefício dos pacientes do SUS sem custos adicionais”, afirmou o superintendente do Ministério da Saúde no estado, Rosano Carvalho.
Próximos passos
Atualmente, 190 manifestações de interesse de hospitais privados e filantrópicos em todo o Brasil estão em análise. Após aprovação, cada instituição passa a integrar uma espécie de “prateleira de serviços”, consultada por gestores estaduais e municipais de saúde conforme a demanda local.