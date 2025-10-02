Homem de 47 anos é encontrado morto em Córrego de Jaboatão dos Guararapes
O caso ocorreu no bairro de Santo Aleixo. A polícia acredita que tenha sido um afogamento acidental, já que não há sinais de violência ou de roubo
O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira (data não informada) em um córrego localizado na Rua São Pedro, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A suspeita inicial é de afogamento acidental.
Corpo foi visto por populares e resgatado pelos bombeiros
Testemunhas que passavam pela ponte avistaram o corpo boiando e acionaram a Polícia Militar pelo número 190. Devido à localização da vítima, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.
Após a retirada, o corpo foi deixado na margem da via e a área isolada pelos policiais até a chegada da perícia. A vítima era morador da região e havia sido vista pela última vez em um bar próximo.
Corte na cabeça e sinais de possível queda
De acordo com os primeiros levantamentos, o homem apresentava um corte na cabeça, possivelmente causado por uma queda durante o trajeto de volta para casa. Segundo informações repassadas por populares, ele havia recebido dinheiro no dia anterior, pagado o aluguel — cerca de R$ 300 a R$ 380 — e saído para beber.
Testemunhas afirmam que ele foi visto pela última vez por volta das 22h, caminhando em direção à residência. A polícia acredita que ele possa ter se desequilibrado e caído no córrego.
Pertences encontrados com a vítima
Ao lado do corpo, a polícia encontrou uma bolsa contendo bebida alcoólica e a carteira da vítima, com cerca de R$ 10. Não há indícios de roubo, o que reforça a hipótese de acidente.
Investigação em andamento
A Delegacia de Jaboatão dos Guararapes acompanha o caso. Apesar da suspeita inicial de afogamento, a polícia não descarta outras possibilidades. O corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exames complementares.
Moradores da área acompanharam o trabalho das autoridades e aguardam a chegada de familiares da vítima para maiores esclarecimentos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais