Saúde e Bem-estar | Notícia

Santa Casa do Recife é um dos primeiros hospitais filantrópicos a aderir ao programa 'Agora Tem Especialistas'

Instituição atenderá pacientes do SUS em Pernambuco, em troca da quitação de dívidas federais. Medida visa reduzir tempo de espera por procedimentos

Por JC Publicado em 29/08/2025 às 18:05
Santa Casa de Misericórdia do Recife reforçará a oferta de serviços de alta e média complexidade para a rede pública
Santa Casa de Misericórdia do Recife reforçará a oferta de serviços de alta e média complexidade para a rede pública - Ruan Pablo/Santa Casa Recife

O Ministério da Saúde anunciou, na manhã desta sexta-feira (28), a adesão dos primeiros hospitais privados e filantrópicos ao programa Agora Tem Especialistas. Em Pernambuco, a Santa Casa de Misericórdia do Recife, localizada em Santo Amaro, área central da capital, reforçará a oferta de serviços de alta e média complexidade para a rede pública neste momento. 

Outras duas unidades de saúde localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e do Ceará também atenderão os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Em troca, receberão créditos financeiros para abatimentos de dívidas federais. 

No Recife, o anúncio foi feito pelo diretor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Fernando Augusto Figueira, em visita à Santa Casa de Misericórdia do Recife. 

Também se credenciaram ao programa a Maternidade São Francisco (Rio de Janeiro) e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (Ceará).

A medida possibilita a conversão de dívidas de até R$ 1,3 bilhão por ano, pela prestação de serviços especializados para o SUS, com a concessão de créditos financeiros. Para adesão a essa modalidade, o Ministério da Saúde atualmente analisa manifestações de interesse de mais de 130 hospitais privados e filantrópicos.

Para isso, a pasta avalia se a oferta de serviços disponibilizada pelos hospitais privados e filantrópicos atende às necessidades locais e regionais do SUS. Além disso, checa se possuem capacidade técnica e operacional.

Com a adesão aprovada, essas instituições farão parte de uma rede credenciada, destinada aos Estados e municípios. Os atendimentos começam a partir do fechamento dos contratos.

A expansão da oferta de serviços de saúde pelo Agora Tem Especialistas é realizada em parceria com os Estados e municípios, a fim de atender às demandas apresentadas pelos gestores locais.

Assim, a regulação do SUS continua a mesma - ou seja, os pacientes serão encaminhados pelas Centrais de Regulação das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que são responsáveis por organizar as filas de espera e direcionar os usuários para os serviços disponíveis no setor público ou privado.

Nesta sexta-feira (28/9), anúncios do Agora Tem Especialistas aconteceram de forma simultânea em oito Estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná.

