Santa Casa do Recife é um dos primeiros hospitais filantrópicos a aderir ao programa 'Agora Tem Especialistas'

Instituição atenderá pacientes do SUS em Pernambuco, em troca da quitação de dívidas federais. Medida visa reduzir tempo de espera por procedimentos

O Ministério da Saúde anunciou, na manhã desta sexta-feira (28), a adesão dos primeiros hospitais privados e filantrópicos ao programa Agora Tem Especialistas. Em Pernambuco, a Santa Casa de Misericórdia do Recife, localizada em Santo Amaro, área central da capital, reforçará a oferta de serviços de alta e média complexidade para a rede pública neste momento.

Outras duas unidades de saúde localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e do Ceará também atenderão os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Em troca, receberão créditos financeiros para abatimentos de dívidas federais.

No Recife, o anúncio foi feito pelo diretor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Fernando Augusto Figueira, em visita à Santa Casa de Misericórdia do Recife.

Também se credenciaram ao programa a Maternidade São Francisco (Rio de Janeiro) e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (Ceará).

A medida possibilita a conversão de dívidas de até R$ 1,3 bilhão por ano, pela prestação de serviços especializados para o SUS, com a concessão de créditos financeiros. Para adesão a essa modalidade, o Ministério da Saúde atualmente analisa manifestações de interesse de mais de 130 hospitais privados e filantrópicos.

Para isso, a pasta avalia se a oferta de serviços disponibilizada pelos hospitais privados e filantrópicos atende às necessidades locais e regionais do SUS. Além disso, checa se possuem capacidade técnica e operacional.

Com a adesão aprovada, essas instituições farão parte de uma rede credenciada, destinada aos Estados e municípios. Os atendimentos começam a partir do fechamento dos contratos.

A expansão da oferta de serviços de saúde pelo Agora Tem Especialistas é realizada em parceria com os Estados e municípios, a fim de atender às demandas apresentadas pelos gestores locais.

Assim, a regulação do SUS continua a mesma - ou seja, os pacientes serão encaminhados pelas Centrais de Regulação das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que são responsáveis por organizar as filas de espera e direcionar os usuários para os serviços disponíveis no setor público ou privado.

Nesta sexta-feira (28/9), anúncios do Agora Tem Especialistas aconteceram de forma simultânea em oito Estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná.