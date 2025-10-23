Show de Lô Borges e Zeca Baleiro no Teatro Guararapes ganha nova data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Previsto originalmente para o dia 15 de novembro, o espetáculo foi adiado para o ano que vem, devido a problemas de saúde de Lô Borges.

Clique aqui e escute a matéria

O aguardado espetáculo de Lô Borges e Zeca Baleiro no Recife demorará um pouco mais do que o previsto.

Por motivos de saúde, Lô Borges não poderá apresentar o show “Céu de Giz” no dia 15 de novembro de 2025, no Teatro Guararapes, ao lado de Zeca Baleiro.

Com isso, a apresentação com dois dos maiores ícones da música brasileira foi remarcada para 16 de maio de 2026, no mesmo local.

Os ingressos já adquiridos seguem válidos para a nova data. Quem desejar realizar o cancelamento do tíquete pode fazê-lo através do Instagram da ticketWORK (www.instagram.com/ticketwork) ou do site oficial.

“Céu de Giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro”, novo álbum de Lô Borges, traz um convidado especial: o cantor e compositor Zeca Baleiro, que escreveu as letras das dez faixas do trabalho lançado nas plataformas em agosto passado.

O disco soma as essências dos artistas em canções inéditas. Além das novas faixas, o show no Teatro Guararapes terá no repertório clássicos da carreira de Lô e Baleiro.

Ingressos

Plateia Especial: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia)



Plateia: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)



Balcão: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

SERVIÇO



Lô Borges e Zeca Baleiro em “Céu de Giz”

Dia 16 de maio de 2026, às 21h

Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400