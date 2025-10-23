Show de Lô Borges e Zeca Baleiro no Teatro Guararapes ganha nova data
Previsto originalmente para o dia 15 de novembro, o espetáculo foi adiado para o ano que vem, devido a problemas de saúde de Lô Borges.
O aguardado espetáculo de Lô Borges e Zeca Baleiro no Recife demorará um pouco mais do que o previsto.
Por motivos de saúde, Lô Borges não poderá apresentar o show “Céu de Giz” no dia 15 de novembro de 2025, no Teatro Guararapes, ao lado de Zeca Baleiro.
Com isso, a apresentação com dois dos maiores ícones da música brasileira foi remarcada para 16 de maio de 2026, no mesmo local.
Os ingressos já adquiridos seguem válidos para a nova data. Quem desejar realizar o cancelamento do tíquete pode fazê-lo através do Instagram da ticketWORK (www.instagram.com/ticketwork) ou do site oficial.
“Céu de Giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro”, novo álbum de Lô Borges, traz um convidado especial: o cantor e compositor Zeca Baleiro, que escreveu as letras das dez faixas do trabalho lançado nas plataformas em agosto passado.
O disco soma as essências dos artistas em canções inéditas. Além das novas faixas, o show no Teatro Guararapes terá no repertório clássicos da carreira de Lô e Baleiro.
Ingressos
- Plateia Especial: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia)
- Plateia: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)
- Balcão: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)
SERVIÇO
Lô Borges e Zeca Baleiro em “Céu de Giz”
Dia 16 de maio de 2026, às 21h
Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco
Informações: (81) 4042-8400
