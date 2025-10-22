fechar
Família Lima celebra o espírito natalino em show especial do projeto RioMar Encontros

O grupo promete emocionar o público com uma fusão única de estilos, além de incluir clássicos natalinos que anunciam a chegada do período festivo

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/10/2025 às 14:11
Família Lima é atração de show do projeto RioMar Encontros especial de Natal
Família Lima é atração de show do projeto RioMar Encontros especial de Natal - Lally Zwetzch

O RioMar Recife dá início à temporada natalina com um espetáculo marcado pela emoção e pela música de qualidade.

No dia 31 de outubro, às 19h, o Teatro RioMar Recife recebe a Família Lima para uma edição especial do projeto RioMar Encontros, que celebra o Natal com um show repleto de magia e tradição.

Os ingressos já estão disponíveis no App do RioMar Recife, com valores de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Com três décadas de trajetória, a Família Lima se consagrou por unir virtuosismo e inovação, misturando música erudita com pop, rock e elementos eletrônicos.

No palco, o grupo promete emocionar o público com uma fusão única de estilos, além de incluir clássicos natalinos que anunciam oficialmente a chegada do período festivo no centro de compras.

A formação traz Lucas Lima (voz, violino e violão), Amon Lima (violino), Moisés Lima (cello e contrabaixo) e Allen de Campos Lima (teclado e backing vocal), acompanhados pelos músicos Marcell Cardoso (bateria) e Bruno Piapara (guitarra).

Criado pelo RioMar Recife, o RioMar Encontros é um projeto autoral que celebra a boa música em apresentações exclusivas, promovendo experiências culturais para os frequentadores do shopping.

A edição de outubro marca a estreia do Natal 2025, unindo arte, emoção e celebração em uma noite inesquecível.

Serviço

Evento RioMar Encontros Especial de Natal – Família Lima

Data: 31 de outubro de 2025
Hora: 19h
Local: Teatro RioMar Recife – Piso L4 do RioMar Recife
Ingressos: R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira)
Vendas: App do RioMar Recife, site e bilheteria do Teatro RioMar
Mais informações: @riomar_recife

