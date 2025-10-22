Família Lima celebra o espírito natalino em show especial do projeto RioMar Encontros
O grupo promete emocionar o público com uma fusão única de estilos, além de incluir clássicos natalinos que anunciam a chegada do período festivo
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O RioMar Recife dá início à temporada natalina com um espetáculo marcado pela emoção e pela música de qualidade.
No dia 31 de outubro, às 19h, o Teatro RioMar Recife recebe a Família Lima para uma edição especial do projeto RioMar Encontros, que celebra o Natal com um show repleto de magia e tradição.
Os ingressos já estão disponíveis no App do RioMar Recife, com valores de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).
Com três décadas de trajetória, a Família Lima se consagrou por unir virtuosismo e inovação, misturando música erudita com pop, rock e elementos eletrônicos.
No palco, o grupo promete emocionar o público com uma fusão única de estilos, além de incluir clássicos natalinos que anunciam oficialmente a chegada do período festivo no centro de compras.
A formação traz Lucas Lima (voz, violino e violão), Amon Lima (violino), Moisés Lima (cello e contrabaixo) e Allen de Campos Lima (teclado e backing vocal), acompanhados pelos músicos Marcell Cardoso (bateria) e Bruno Piapara (guitarra).
Criado pelo RioMar Recife, o RioMar Encontros é um projeto autoral que celebra a boa música em apresentações exclusivas, promovendo experiências culturais para os frequentadores do shopping.
A edição de outubro marca a estreia do Natal 2025, unindo arte, emoção e celebração em uma noite inesquecível.
Serviço
Evento RioMar Encontros Especial de Natal – Família Lima
Data: 31 de outubro de 2025
Hora: 19h
Local: Teatro RioMar Recife – Piso L4 do RioMar Recife
Ingressos: R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira)
Vendas: App do RioMar Recife, site e bilheteria do Teatro RioMar
Mais informações: @riomar_recife