Senegalesa Germaine Acogny, ícone da dança contemporânea mundial, faz apresentação única e gratuita no Recife
Artista apresenta o espetáculo "À un endroit du début", no dia 26 de outubro, às 19h, no Teatro Santa Isabel, encerrando a programação do Feteag 2025.
O Feteag - Festival de Teatro do Agreste encerra sua edição de 2025 com uma apresentação única e inesquecível da senegalesa Germaine Acogny, considerada a grande dama da dança contemporânea africana.
Com 81 anos e mais de cinco décadas dedicadas à arte, a coreógrafa, diretora e bailarina apresenta o espetáculo “À un endroit du début”, dia 26 de outubro, às 19h, no Teatro Santa Isabel.
A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, com distribuição dos ingressos uma hora antes.
No espetáculo “A un endroit du debut”, Germaine Acogny, considerada a “mãe da dança contemporânea africana”, revisita suas origens sob o prisma da tragédia grega. Nascida em Benin, mas vivendo desde a infância no Senegal, a artista busca, neste trabalho, "voltar a algum lugar do começo, ao lugar de onde venho, aos ancestrais, àqueles que me acompanham".
A montagem é uma colaboração com o diretor de cena franco-alemão Mikaël Serre. Na obra, de forte teor autobiográfico, ela conecta as palavras proféticas de sua avó, a sacerdotisa Aloopho, com a tragédia e o sofrimento de Medeia, uma das personagens mais emblemáticas das tragédias gregas.
Esses atravessamentos trazidos pela dramaturgia corporal e pelos elementos cênicos, que incluem projeções, são potencializados a partir da gestualidade e da performance de Germaine, que une danças tradicionais e as técnicas contemporâneas aprendidas por ela em Nova York, nos anos 1970.
Ao longo de sua carreira, Germaine recebeu vários prêmios, entre eles o Leão de Ouro na Bienal de Dança de Veneza, em 2021, em reconhecimento à sua obra.
A apresentação encerra o Feteag 2025, que promoveu sessões gratuitas de trabalhos potentes da cena contemporânea de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com espetáculos de vários países. A sessão de Germaine Acogny no Brasil é realizada em parceria com o Festival Internacional de Dança do Recife.
O Ministério da Cultura apresenta o Feteag 2025. O festival tem patrocínio do Banco do Nordeste, Rede Itaú e Vale e é uma realização do Teatro Experimental de Arte. Incentivo: Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.
A organização da Temporada França-Brasil 2025 é uma realização do Consulado Geral da França em Recife, Institut Français, Instituto Guimarães Rosa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
Apoio: Sesc, Instituto Nacional del Teatro e Maysa Plaza Hotel. Apoio institucional: Fundação de Cultura de Caruaru e Prefeitura de Caruaru. Apoio cultural: Asa Branca. O festival conta com parcerias do Teatro Luiz Mendonça, FIAC Bahia, XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, MIAC, 28º Festival Internacional de Dança do Recife, Secretaria de Cultura do Recife, Prefeitura do Recife, Centro Cultural Teatro Container e Coletivo Cultural Respira.
Serviço
“À un endroit du début”, com Germaine Acogny
Local: Teatro Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)
Data: 26 de outubro de 2025
Horário: 19h
Duração: 1h
Classificação indicativa: 14 anos
Gratuito, com a contribuição de 1 kg de alimento não perecível
Mais informações: www.feteag.com.br e @feteag no Instagram