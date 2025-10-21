RockRibe 2025 celebra o vigor do rock recifense com shows gratuitos e arte na Praça da Convenção
O som pesado das guitarras e a energia da cena autoral pernambucana vão tomar conta do bairro de Beberibe no RockRibe 2025, que acontece no próximo dia 26 de outubro, das 16h às 22h, na Praça da Convenção, no Recife.
O festival gratuito reúne bandas locais, artistas circenses e atividades culturais e tem o objetivo de reafirmar o compromisso do evento com a democratização da arte e a valorização da produção independente.
Criado em 2018, o RockRibe nasceu com o propósito de ocupar os espaços públicos com música e identidade local.
Após a pausa imposta pela pandemia, o evento retorna ao ponto de origem com ainda mais força, consolidando-se como um dos encontros mais autênticos da cena alternativa pernambucana.
A programação deste ano destaca a diversidade sonora e criativa do rock recifense, com apresentações que transitam entre o punk, o psicodélico, o hard rock e o blues:
Clube da Lama – Neo Mangue
O grupo abre o festival com uma mistura potente de guitarras distorcidas, batidas de alfaias e poesia urbana, atualizando a estética do manguebeat em um show de celebração à cultura periférica.
Conspiração Reptiliana – Punk, new wave e contracultura
O trio apresenta um espetáculo que funde punk, reggae, ritmos regionais e ficção científica, em um manifesto sonoro cheio de irreverência e crítica social.
Psicórdia – Rock psicodélico com sotaque regional
Formada nos anos 1970, a banda revive o espírito experimental de Raul Seixas e Os Mutantes, com composições que mesclam lisergia e identidade pernambucana.
Vassali – Hard rock com poder feminino
Liderada por Larissa Moura, apontada pela revista Reverb como uma das grandes vozes femininas do rock nacional, a banda promete um show de intensidade e atitude, com faixas autorais como Navalha e Inferno Astral.
Amperes – Hard rock e blues com pegada clássica
Encerrando a noite, o grupo apresenta o álbum Fogo (2023), marcado por riffs poderosos, solos vibrantes e a energia de quem mantém viva a chama do rock recifense.
A programação ainda conta com performances circenses de Inlakesh Malagueta e Carlos Marabalis, intervenção poética do escritor Pitanga e atividades infantis de pintura conduzidas pelo artista plástico Paulo Francisco.
Serviço
Local: Praça da Convenção – Beberibe, Recife-PE
Data: 26 de outubro de 2025
Horário: 16h às 22h
Entrada gratuita
Atrações: Clube da Lama, Conspiração Reptiliana, Psicórdia, Vassali e Amperes
Participações: Inlakesh Malagueta, Carlos Marabalis, Pitanga e Paulo Francisco
Mais informações: @rockribeoficial