Sport pede à CBF reconhecimento de título nacional; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha se junta a Ceará e Fortaleza para pleitear pedido formal de reconhecimento dos Títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970

Nesta terça-feira (21), o Sport comunicou, por meio de nota oficial, que solicitou o reconhecimento do título do Torneio Norte-Nordeste como uma conquista de Campeonato Brasileiro.

O Leão da Ilha, que conquistou o torneio em 1968, se juntou a Ceará e Fortaleza, clubes que também conquistaram a competição nos anos seguintes, além das Federações Cearense e Pernambucana de Futebol.

Confira a nota oficial divulgada pelo Sport

"As entidades signatárias – Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube, Sport Club do Recife, Federação Cearense de Futebol e Federação Pernambucana de Futebol – vêm a público informar que protocolaram junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedido formal de reconhecimento dos títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como Campeonatos Brasileiros.

O trabalho, conduzido em conjunto desde o segundo semestre de 2023, reuniu dirigentes dos três clubes e das duas federações no levantamento de informações históricas e jurídicas, consolidando uma pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas.

O argumento central do requerimento é que, à época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

O Torneio Norte-Nordeste foi realizado em três edições: o Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros.

Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro.

Fortaleza e Recife, 21 de outubro de 2025.

CEARÁ SPORTING CLUB

FORTALEZA ESPORTE CLUBE

SPORT CLUB DO RECIFE

FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL"

Entenda a reivindicação dos clubes

Organizado entre os anos de 1968 e 1970 pela antiga CBD (Confederação Brasileira de Desportos), precursora da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a competição foi disputada pelo campeão do Torneio do Norte e pelo campeão do Torneio do Nordeste.

Em 2010, a CBF reconheceu os títulos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de Palmeiras (1967 e 1969), Santos (1968) e Fluminense (1970).

Mais recentemente, a entidade também reconheceu o título do torneio "Campeão dos Campeões", conquistado pelo Atlético-MG em 1937, como uma taça nacional.

Sport, Ceará e Fortaleza estão utilizando a jurisprudência dos casos já reconhecidos pela entidade para reforçar o pedido à CBF.