Sport pede à CBF reconhecimento de título nacional; entenda
Leão da Ilha se junta a Ceará e Fortaleza para pleitear pedido formal de reconhecimento dos Títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970
Nesta terça-feira (21), o Sport comunicou, por meio de nota oficial, que solicitou o reconhecimento do título do Torneio Norte-Nordeste como uma conquista de Campeonato Brasileiro.
O Leão da Ilha, que conquistou o torneio em 1968, se juntou a Ceará e Fortaleza, clubes que também conquistaram a competição nos anos seguintes, além das Federações Cearense e Pernambucana de Futebol.
Confira a nota oficial divulgada pelo Sport
"As entidades signatárias – Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube, Sport Club do Recife, Federação Cearense de Futebol e Federação Pernambucana de Futebol – vêm a público informar que protocolaram junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedido formal de reconhecimento dos títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como Campeonatos Brasileiros.
O trabalho, conduzido em conjunto desde o segundo semestre de 2023, reuniu dirigentes dos três clubes e das duas federações no levantamento de informações históricas e jurídicas, consolidando uma pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas.
O argumento central do requerimento é que, à época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD).
O Torneio Norte-Nordeste foi realizado em três edições: o Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeões brasileiros.
Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro.
Fortaleza e Recife, 21 de outubro de 2025.
CEARÁ SPORTING CLUB
FORTALEZA ESPORTE CLUBE
SPORT CLUB DO RECIFE
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL"
Entenda a reivindicação dos clubes
Organizado entre os anos de 1968 e 1970 pela antiga CBD (Confederação Brasileira de Desportos), precursora da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a competição foi disputada pelo campeão do Torneio do Norte e pelo campeão do Torneio do Nordeste.
Em 2010, a CBF reconheceu os títulos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de Palmeiras (1967 e 1969), Santos (1968) e Fluminense (1970).
Mais recentemente, a entidade também reconheceu o título do torneio "Campeão dos Campeões", conquistado pelo Atlético-MG em 1937, como uma taça nacional.
Sport, Ceará e Fortaleza estão utilizando a jurisprudência dos casos já reconhecidos pela entidade para reforçar o pedido à CBF.