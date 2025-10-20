Sport: SDS-PE afirma que Ilha do Retiro está "autorizada a receber competições oficiais"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Secretaria de Defesa Social de Pernambuco ainda informou que a capacidade permitida para o estádio rubro-negro é de 27.325 torcedores

Em nota oficial, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) afirmou que o estádio da Ilha do Retiro está "autorizado a receber competições oficiais, atendendo às exigências legais e técnicas vigentes". Além disso, salientou que o equipamento possui os laudos de aprovação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e ainda do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

O posicionamento da pasta do Governo de Pernambuco foi dado após a entrevista do presidente do Sport, Yuri Romão, à Rádio Jornal. Nela, ele declarou que o estádio não suporta mais grandes jogos, como por exemplo, o embate contra o Flamengo, no próximo mês de novembro, com expectativa de mais de 30 mil torcedores.

Fato que é compreensível, já que a SDS-PE revelou que o estádio da Ilha do Retiro está liberado para receber no máximo 27.325 torcedores.

"A Ilha do Retiro não tem estrutura para comportar um jogo desse porte hoje. É uma questão operacional e de segurança também", comentou Yuri Romão.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informa que o Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) encontra-se aprovado, em conformidade com a Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte.

A referida portaria define os requisitos mínimos obrigatórios a serem observados nos laudos técnicos de vistoria das condições de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas, incluindo o Laudo de Segurança e o Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, emitidos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), respectivamente.

O CBMPE informa que o estádio possui o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente até o mês de agosto de 2026. No que se refere à segurança contra incêndio e pânico, a capacidade de público atualmente liberada é de 27.325 torcedores. A Corporação ressalta que essa capacidade pode ser revista — reduzida ou ampliada — a depender do resultado de novas vistorias.

Durante as inspeções realizadas, são avaliados itens como sinalização, iluminação e saídas de emergência; extintores e demais sistemas preventivos de combate a incêndio; além de corrimãos e rotas de fuga. Questões relativas à estrutura física do estádio não são de competência do CBMPE, devendo ser analisadas por outros órgãos.

Com a aprovação dos laudos, o estádio está autorizado a receber competições oficiais, atendendo às exigências legais e técnicas vigentes.